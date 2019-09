Jesen v Gadovi peči

11.9.2019 | 14:00

V Gadovi peči so predstavili vinogradniško mehanizacijo. (Foto: Z. M.)

Ob traktorjih-starodobnikih je bil tudi tale Ford Mustang (Foto: Z. M.)

Biily je imel poseben sedež na traktorju. (Foto: Z. M.)

Gadova peč - Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Gadova peč je nedavno organiziralo že dvanajsto prireditev Jesen v Gadovi peči. Dogodek so popestrili s predstavitvijo starodobnih traktorjev, ki so jim dodali tudi avtomobil.

»Najstarejši traktor, letnik 1952, je pripeljala lanska zmagovalka Anja Poldan. Z najbolj izvirnim traktorjem s kosilnico in starodobno sejalnico se je pripeljal Marjan Tomše. Tudi brata Kodrič iz Šutne sta se ponašala s starodobnima traktorjema, ki sta nekoč orala 'ledino', potem ko sta odslužila nemške gospodarje, pri nas na Dolenjskem. Tudi traktor Kramer K 15, letnik 1954, Jožeta Budiča iz Podgračenega je bil posebna paša za oči, saj ga je lastnik obnovil res vzorno.

Niča manj lep ni bil tudi traktor Porche, letnik 1964, s katerim se je v družbi psa Billyja (ta je imel posebno urejen prostor na traktorju) pripeljala Zinka Oštrbenk z Žejnega.

Iz Stojanskega Vrha se je z Ursusom, ki je bil poleg IMT nekoč kar kultni traktor manjših kmetovalcev, pripeljala skupina vinogradnic in vinogradnikov družine Gramc. S sodom na vozu in harmoniko jih je pripeljala bodoča snaha Špela Županc.

Za naj traktoristko so proglasili 'Kodričevo ta mlado', Ano Klemenčič, sicer iz Poljanske doline.

Traktor Porche, letnik 1957, kar je leto rojstva Komatarjeve Jožice, je lepo ohranjen, za tokratno vožnjo so ga vzorno opremili, kot se za tako spoštljivo star traktor spodobi,« so sporočili iz Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Gadova peč.

S sponzorsko pomočjo so obdarili vse traktoriste. Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Gadova peč, katerega predsednica je Zdenka Mirtek, je pripravilo bogat srečelov in ob sodelovanju lovskih družin Cerklje ob Krki in Podbočje golaž, dogajanje je popestrila živa glasba.

»Organizatorji, sponzorji, varnostniki, gasilci iz Dolenje Pirošice in vsi ostali so opravili vzorno vsak svoje delo. Ne glede na to, da je bilo na ta dan veliko dogodkov, je bilo obiskovalcev v Gadovi peči res obilo, kar kaže, da si je ta prireditev v Gadovi peči pridobila zveste obiskovalce, ki jih je vsako leto več,« so še dodali v Vinogradniškem, turističnem in kulturnem društvu Gadova peč.

M. L., foto: Z. M.

