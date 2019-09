Visok poraz proti Celjanom

11.9.2019 | 20:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Celje - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tekmi 2. kroga lige NLB premagali Dobovo s 35:21 (14:9) in tako z odliko opravili generalko pred nedeljsko uverturo v ligi prvakov, ko v Zlatorog prihaja nemški prvak Flensburg. Izbranci trenerja Tomaža Ocvirka so pričakovano vknjižili drugi par točk v domačem prvenstvu.

Celjani so srečanje odlično odprli in si z zavzeto igro hitro priigrali prednost nekaj zadetkov. Po šestih minutah igre je bilo 4:1, po dvanajstih 8:2 in kazalo je, da bodo že v prvem polčasu domači visoko vodili. Nato se je v igri pojavilo nekaj napak, a delali so jih tudi gostje, tako da se razmerje na igrišču ni spremenilo. Nekajkrat se je z obrambami izkazal tudi Klemen Ferlin.

Po polovici prvega dela je Ocvirk skoraj v celoti zamenjal postavo, ki pa ni bila tako prepričljiva. Predvsem v obrambi je bilo malo premalo odločnosti, tako da se je Dobova uspela približati na tri zadetke razlike (11:8). A v zadnjem delu so domači znova povsem prevzeli vajeti, odličen je bil Ferlin, Dobova pa je kljub razpoloženemu vratarju Lebenu, na odmor odšla s petimi zadetki zaostanka.

Drugi polčas so Celjani začeli še siloviteje kot prvega. Že po slabih petih minutah igre je bilo 20:11. Obramba je delovala odlično, Ferlin je ustavljal strele tekmecev in razlika je naraščala iz minute v minuto. Najvišja je bila +15, Celjani pa so kljub nekaj manjšim napakam v igri zavzeto igrali vse do konca ter zabeležili še drugo visoko zmago v letošnji sezoni lige NLB.

Celje Pivovarna Laško - Dobova 35:21 (14:9)

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 300, sodnika: Pukšič in Satler.

* Celje Pivovarna Laško: Vujovič obrambi, Ferlin, Cvetko, Razgor 3, Marguč 4 (1), Šarac 2, Grošelj 1, Poteko, Žabič, Silva 5, Kodrin 5, Horžen 4, Grebenc 1, Makuc 3, Leban 4 (3), Novak 3 (1).

* Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 1, Dular, Gerjovič, Markušić 5 (1), Kovacs 2, Jezernik, Humek, Bura 2, Jazbec, Lončar 3, Krnc, Kunst 2, Florjančič 3 (1), Sintič 3 (1).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 8, Dobova 6 minut.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 5 (5), Dobova 4 (3).

* Rdeč karton: /.

Izidi rokometne lige NLB

* Izidi, 2. krog:

- sreda, 11. september:

Celje Pivovarna Laško - Dobova 35:21 (14:9)

- sobota, 14. september:

17.00 Gorenje Velenje - Krka

19.00 Riko Ribnica - Maribor Branik

19.00 Koper - Urbanscape Loka

19.00 Jeruzalem Ormož - Butan plin Izola

20.30 Slovenj Gradec - Trimo Trebnje

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 2 2 0 0 67:42 4

2. Trimo Trebnje 1 1 0 0 24:20 2

3. Riko Ribnica 1 1 0 0 36:33 2

4. Krka 1 1 0 0 27:25 2

. Urbanscape Loka 1 1 0 0 27:25 2

6. Dobova 2 1 0 1 51:62 2

7. Maribor Branik 1 0 0 1 25:27 0

. Gorenje Velenje 1 0 0 1 25:27 0

9. Koper 1 0 0 1 27:30 0

10. Jeruzalem Ormož 1 0 0 1 20:24 0

11. Slovenj Gradec 1 0 0 1 32:36 0

12. Butan Plini Izola 1 0 0 1 21:32 0

M. M., STA