Po delovni nesreči s helikopterjem v UKC

12.9.2019 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv)

Včeraj ob 18.25 uri se je na Brodu v Podbočju, občina Krško, pri delu poškodovala občanka. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so jo oskrbeli, nato pa je bila s helikopterjem Slovenske vojske z ekipo HNMP Maribor prepeljana v UKC Ljubljana.

Ob 15.39 so na Kolodvorski ulici v Krškem gasilci PGE nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe.

Goreli odpadki

Ob 21.36 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI, izvod dol. drašiči Cerkev.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2;

- od 9.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 11.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 7.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH na izvodu ROŽNI VRH;

- od 10.00 do 10.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKEL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Kapele, Rakovec, Jereslavec, Slogonsko, Vrhje in Slogonsko mlekarna med 8.30 in 11.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Gmajna 1 med 8.15 in 13.30 uro.

M. K.