Stroj ji je stisnil prste in del dlani

12.9.2019 | 08:15

Poročali smo že o včerajšnji delovni nesreči v okolici Podbočja, iz PU Novo mesto pa so zdaj sporočili še nekaj podrobnosti. Popoldne se je pri delu huje poškodovala 60-letna domačinka. Po prvih ugotovitvah so luščili koruzo s strojem, ki je bil priključen na kmetijski traktor. Poškodovana je v določenem trenutku na segla z roko v stroj, kjer se nahajajo valji, pri čemer ji je stisnilo roko in potegnilo v stroj. Domači so to opazili in takoj ugasnili traktor. Stroj ji je stisnil prste in del dlani. Prvo pomoč so ji nudili na kraju, nato pa je bila s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Prejeli 230 klicev

Policisti so od zadnjega poročanja včeraj na interventno številko policije 113 prejeli 230 klicev. Od tega je bilo 62 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Obravnavali so tri kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru in tri na javnem kraju.

V Novem mestu so dopoldne zasegli avto 39-letni voznici, ker je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Črnomaljski policisti si nekaj po trinajsti uri v bližini naselja Veliki Nerajec ustavili 64-letnega voznika kolesa z motorjem. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,74 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kolo z motorjem pa je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ga zasegli. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so uvedli postopek o prekršku.

Zgodilo se je devet prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je šlo sedemkrat za povoženje divjati, enkrat pa so povozili psa, ki je stekel na cesto.

Odnesli zlatnino

Sevniški policisti so zjutraj opravili ogled kraja vloma v stanovanjsko hišo v Kaplji vasi. Po prvih ugotovitvah so neznanci, najverjetneje zvečer med osmo in pol deseto uro, vlomili v hišo, pregledali prostore in odnesli nekaj zlatnine. Skupaj naj bi bilo škode za več kot tisoč evrov.

Razbili steklo na avtu

Med peto in sedmo uro popoldne so neznanci izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnikov in razbili steklo na osebnem avtomobilu ter odnesli naglavno svetilko. Avto je bil parkiran v Prečni, lastniki pa so šli na sprehod v gozd. Z dejanjem so lastnikom naredili za okoli 400 evrov škode.

V zapor na Povšetovo

Na mejni prehod za mednarodni promet Metlika je včerah opoldne pripotoval 38-letni državljan Slovenije. Policisti so v postopku mejne kontrole ugotovili, da ga iščejo ljubljanski policisti, zato so ga privedli v zapore na Povšetovo.

Prijeli 27 tujcev

Včeraj Zjutraj so v Križevski vasi prijeli državljana Eritreje, ki je po prvih ugotovitvah v državo vstopil na nezakonit način. Še enega so popoldne prijeli v Majerju. Popoldne so v bližini naselja Učakovci prijeli 15 državljanov Afganistana, ki so državno mejo prečkali z brodenjem Kolpe. V bližini naselja Župelevec so brežiški policisti danes ponoči prijeli 10 tujcev, domnevno državljanov Pakistana. Vse tuje državljane so pridržali, postopki z njimi pa še niso zaključeni.

M. Ž.