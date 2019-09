Tožilstvo odstopilo od pregona Hudoklina, svetniki vztrajajo pri njem

12.9.2019 | 09:20

Čistilna naprava v Šmalčji vasi v občini Šentjernej.

Šentjernejska občinska stavba

Šentjernej - Nesporazumov in obtoževanj z nekdanjim županom občine Šentjernej Francem Hudoklinom ni konca, tudi še v drugem mandatu novega župana Radka Luzarja.

Sedanje vodstvo je prejšnjemu županu očitalo kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja pri izgradnji čistilne naprave v Šmalčji vasi ter podelitvi stavbne pravice ter sklenitvi koncesijske pogodbe za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju občine Šentjernej od sedanjega koncesionarja, to je WTE iz Kranjske Gore. Najelo je odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji iz Ljubljane, ki je zadeve preučila - tudi zaradi odkupa koncesije, za kar se je občina odločila in je sedaj po županovih besedah pri koncu, ter vse predala tožilstvu.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu pa je - kot sporoča Hudoklin - 22. avgusta odstopilo od pregona zoper njega, »kar pomeni, da bi se ta zgodba morala končati, a se ne, ker je politična,« pravi Hudoklin.

Župan Radko Luzar je v ponedeljek sklical 1. korespondenčno sejo z edino točko dnevnega reda - da se pregon zoper Hudoklina nadaljuje. Župan je na seji dobil večinsko podporo svetnikov - za je glasovalo deset svetnikov, dva sta bila proti - to sta Sebastijan Kruh (SLS) in Tomaž Junc (SD).

Franc Hudoklin

Franc Hudoklin, ki je bil o seji kot občinski svetnik obveščen, a zaradi vpletenosti je bil iz glasovanja seveda izvzet, je nad takšnim dogajanjem razočaran. »Župan je na seji dobil podpro svetnikov, kar pomeni, da je svoje ime spet zavaroval in odločitev prenesel na druge. Gre za nehumano gesto vodstva občine, ki zaradi političnih ciljev nekoga izpostavljajo kazenskemu postopku. Očitno razlogov za kazenski pregon ni in je zadeva brezpredmetna,« pravi in omenja izvedeniško mnenje sodišča v primeru Hudoklin glede zadolženosti občine in določila Zakona o financiranju občine ter o sklenitvi koncesijske pogodbe z javno-zasebnim partnerstvom, ki je bilo edina možnost za dokončanje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Šentjerneju, saj se občina zaradi prezadolženosti ni mogla več dodatno zadolževati.

Komentar župana Luzarja

Radko Luzar

Zadevo je za Dolenjski list pokomentiral tudi župan Radko Luzar.

»Če so svetniki leta 2016 odločili, da se zadeve in ugotovitve odvetniške pisarne Mužina, ki je analiziralo vso situacijo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zgodbo z WTW, predajo pravosodnim organom, je prav, da so odločali tudi zdaj, ko je okrožno državno tožilstvo odstopilo od kazenskega pregona zoper obdolženega Franca Hudoklina in to brez obrazložitve. Slednje nas najbolj moti. Zato takšna odločitev o pritožbi oz. nadaljevanju kazenskega pregona,« pove Luzar.

Glede Hudoklinovih očitkov o visokih stroških, ki jih občina plačuje za odvetniške storitve v primeru Hudoklin - pravi, da gre gotovo za kakih 40 tisočakov na račun občanov, ki bi jih raje porabili za kake druge potrebne naložbe, npr. za most v Mršeči vasi - Luzar odgovarja, da točnih številk ne ve, da pa so ti stroški gotovo nižji, kot so bili v času Hudoklinovega županovanja.

Besedilo in foto: L. Markelj