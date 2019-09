Desetletje vinogradnikov Debelega hriba

12.9.2019 | 12:30

Spominsko priznanje Zveze vinogradnikov Dolenjske Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib. (Foto: G. S.)

Temenica - Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib letos praznuje deset let delovanja. Sicer pa je tradicija vinogradništva na območju vinskih goric Debelega hriba in Čagoške gore po besedah predsednika društva Jožeta Zadražnika precej daljša, saj je nekoč vinograd imela skoraj vsaka kmetija.

Društvo so pred desetletjem ustanovili, da bi ohranili kulturno dediščino ter zdravo in čisto naravo v občini Ivančna Gorica. Osnovni namen je še vedno vinogradništvo, imajo pa tudi nekaj sadjarstva in turizma. V sodelovanju z ivanško občino so pred leti ustvarili lastno blagovno znamko vina Debelohribček, na katerega so izredno ponosni.

Danes društvo šteje skoraj sedemdeset članov, letno pa pripravijo vrsto tradicionalnih prireditev - od prikaza rezi vinske trte do kresovanja, pohodov, martinovanja …, udeležujejo pa se tudi prireditev v domači občini in dogodkov Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, so zapisali v sporočilu za javnost na občini Ivančna Gorica.

Čestitke najmlajšemu društvu med 32 vključenih v Zvezo vinogradnikov Dolenjske je na nedavnem praznovanju, ki so ga pripravili na športnem igrišču na Temenici, izrekel tudi predsednik zveze Miran Jurak. Kot je povedal so rezultati dela in številne aktivnosti društva vidne na vsakem koraku. Društvu je izročil spominsko priznanje, ivanški občini pa se zahvalil za podporo pri vsakoletnem projektu Teden cvička.

Zbranim vinogradnikom se je zahvalil tudi domači župan Dušan Strnad, društvu pa podelil županov spominski kovanec Prijetno domače ter jim zaželel uspešno pridelovanje kvalitetnega vina še naprej.

M. Ž., Foto: G. S.

Galerija