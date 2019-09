V Kočevju z okrepljenim nadzorom nad vandale

12.9.2019 | 10:55

Igor Ciperle, vodja sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana (Foto: M. G.)

Kočevje - Dan po četrtkovi izredni seji kočevskega občinskega sveta, na katerem so svetniki ob pričevanju številnih občanov obravnavali le eno točko dnevnega reda, in sicer pereče lokalne varnostne razmere, so v petek iz Ljubljane v pomoč kočevskim kolegom za zagotovitev splošne varnosti oziroma izvajanje poostrenega nadzora napotili več deset pripadnikov posebne policijske enote s službenimi psi in konjenico.

Za izvajanje zakonitosti policija sodeluje tudi z vsemi deležniki v občini Kočevje, predvsem inšpekcijski službami, okoljsko in gradbeno, ter medobčinskim redarstvom. Prav tako tudi v okviru regijske koordinacije v Novem mestu, kjer so se že dogovorili o nadaljnjih oblikah dela, saj gre za podobne težave na širšem Dolenjskem in v Beli Krajini.

Med vikendom so skupne policijske enote v naseljih na obrobju Kočevja, po naših podatkih gre zanesljivo za romska naselja, opravile več intervencij. Na delu so namreč znova bili vandali, ki že vrsto let ponavljajo ista kazniva dejanja. Tako so pri poskusu oškodovanje občinskega premoženja prejeli mladoletni osebi in ju izročili staršema ter skladno z zakonodajo proti njimi podali obtožni predlog. Prav tako so policisti voznikoma brez vozniškega dovoljenja zasegli vozili, pri tem je bila fizično napadena uradna oseba, patrulja pa je storilca ustrezno vzela v obravnavo.

"Z delovanjem, skladno z zakonodajo, želimo občanom z našo prisotnostjo dejansko povečati občutek varnosti na vseh področjih. Pri tem seveda policija ne more ostati sama, zato vse občane pozivamo, da prijavljajo delinkventna dejanja na številko policije ali na policijsko postajo Kočevje," je dejal Igor Ciperle, vodja sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana.

Ukrepi poostrenega nadzora bodo izvajali vse dotlej, dokler ne bo vzpostavljen javni red in mir. Če bo treba, bodo število mož okrepili. Na vprašanje, ali se poostren nadzor na robnih delih mesta ozirom v naseljih izvaja tudi v romskih naseljih, je Igor Ciperle pritrdil.

M. Glavonjić