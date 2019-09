Dobrodelni tek Trimmigo letos za deklico z mišično distrofijo

12.9.2019 | 17:35

Utrinek z lanskoletnega teka (Foto: E. Ž.)

Mirna - Na Mirni bo v soboto, 14. septembra, že 7. dobrodelni tek Trimmigo Mirna. Dogodek z obilo prostovoljnih ur izpelje ekipa mirnskih prostovoljcev s prijatelji in družinskimi člani pod okriljem Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, soorganizira ga Šolski sklad OŠ Mirna, materialne stroške pa pokrije Občina Mirna.

V preteklosti so zbrani denar med drugim namenili nakupu športnih copat za otroke iz socialno šibkih družin, lani so sofinancirali vadnine mladim nogometašem, badmintonistom, lokostrelcem, judoistom in smučarskim skakalcem, letos pa bodo denar namenili mladi družini z Mirne, ki ima majhno deklico z mišično distrofijo. Družina bo denar namenila za plačilo različnih vrst terapij, nakupu medicinskih pripomočkov in podobno, ki jih bo otrok potreboval v zgodnjem obdobju življenja.

Letošnji tek je prvič vključen v niz tekaških prireditev Teki Dolenjske.

Vabilo s podrobnejšim programom v priponki.

M. Ž.