V Krškem vse lažje s kolesom in peš

12.9.2019 | 15:00

Precej dogodkov ob tednu mobilnosti v Krškem je posvečeno najmlajšim. (Foto: Občina Krško)

Krško - Evropski teden mobilnosti je vsako leto priložnost, da se pove, kaj je bilo v preteklem letu storjenega v mestu na tem področju in česa se lahko v prihodnje veselijo občani, ki raje kot motorno vozilo za potovanje z enega na drugi konec mesta uporabljajo kolo ali gredo v šolo, na delo in po opravkih raje peš. Dosežke minulega leta in načrte na področju mobilnosti so v Krškem predstavili danes, dan pred začetkom prireditev ob evropskem tednu mobilnosti.

Skladno s Celostno prometno strategijo si v krški občini prizadevajo za trajnostno prometno načrtovanje in z njim občanom omogočiti čim več možnosti za kolesarjenje, hojo in za uporabo javnega potniškega prometa. Tako jim je uspelo dobiti evropsko pomoč za kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki, ki naj bi bila po načrtih zgrajena do konca leta 2022, v načrtu je tudi povezava Senovo–Kozje in povezava Brestanica–Sotelsko–Krško. Na Senovem bodo začeli graditi večnamensko pot od Spara do že obstoječe večnamenske poti. Avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles bo bogatejši za štiri nove postaje pri trgovini Spar na Vidmu, pri Zdravstvenem domu Krško, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici v starem mestnem jedru in na novem sistemu parkirišča Park & Ride v bližini tovarne Vipap. Za naložbo v vseh sedem postajališč za izposojo koles je Občina Krško namenila okoli 200.000 evrov, ministrstvo za infrastrukturo pa je dodalo 105.000 evrov. V sklopu projekta Povezani s Savo so še eno postajo za brezplačno izposojo koles postavili na parkirišču pri gostilni Pečnik v Brestanici.

Pešcem je namenjen nov nadhod nad železniško progo na Vidmu, v načrtih pa je peš most prek Save z Vidma v staro mestno jedro. V projektu Pešbus so v preteklem šolskem letu sodelovali učenci osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško, XIV. divizije Senovo in Leskovec pri Krškem, v novem šolskem letu pa bo pešbus vozil tudi v druge osnovne šole v občini. Nadaljevali bodo tudi s postavitvijo tabel, ki označuje mesto, od koder lahko otroci pot v šolo nadaljujejo peš. Dve tabli bodo postavili v okolici OŠ Jurija Dalmatina Krško in eno v okolici OŠ Adama Bohoriča Brestanica. Na Rožnem in v Zdolah bo občina uredila avtobusni postajališči. Za gradnjo parkirišča Park & Ride v neposredni bližini železniške postaje, ki bo stalo 459.000 evrov, je občina Krško dobila 240.000 evrov evropske pomoči.

Že drugo leto tudi v občini Krško v okviru projekta Sopotnik potekajo brezplačni prevozi starejših oseb v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in s Centrom za socialno delo Posavje Krško. Skupno so od januarja 2018 prostovoljci opravili 874 prevozov za skupno 198 uporabnikov. Od tega v letu 2019 408 prevozov, povprečno 51 mesečno, prevozili 13.842 kilometrov in opravili 1.044 ur prostovoljskega dela.

Prireditve v okviru evropskega tedna mobilnosti se bodo začele že jutri, ko se bo ob 8. uri na Osnovni šoli Leskovec začela Športofešta, ob enajsti uri pa bodo ob ribniku Resa postavili klopco za dojenje. Od ponedeljka do petka se bo v evropskem tednu mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Gremo peš! zvrstilo več dogodkov, predvsem pohodov. Občina bo namenu predala nove postaje za brezplačno izposojo koles, obnovljeno Cankarjevo ulico na Vidmu, v starem mestnem jedru bo potekal dan brez avtomobila, kolesarji se bodo podali na kolesarsko popotovanje ob Savi od Radeč do Brežic, v petek se bodo prireditve končale s pohodom na Grmado, kjer bodo postavili klopco ljubezni.

I. Vidmar