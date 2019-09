Zagorela lokomotiva; vozila ni bilo več

12.9.2019 | 18:15

Ilustrativna fotografija

Ob 8.22 so na Prešernovi cesti v Brežicah posredovali gasilci PGD Brežice. S pomočjo avtolestve so vstopili skozi balkonska vrata v stanovanje in nudili pomoč onemogli osebi. Reševalci NMP Brežice so onemoglo osebo odpeljali v UC Brežice.

Malo po 13. uri je na cesti Trebnje—Mokronog pri Slovenski vasi, občina Šentrupert, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste na travnik. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri izvleku osebe iz vozila, prenosu do reševalnega vozila in oskrbi poškodovanca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v SB Novo mesto.

Ob 13.44 so pri Železniški postaji v Sevnici posredovali gasilci PGD Sevnica, saj je zagorela električna napeljava na motorju električne potniške lokomotive. Gasilci so zavarovali območje, pogasili požar, opravili pregled s termovizijsko kamero in prezračili lokomotivo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 14.40 so na številko 112 prejeli obvestilo, da se je na cesti Novo mesto—Metlika pri prelazu Vahta zaletelo osebno vozilo, iz katerega se je močno kadilo. Na kraj so bili napoteni gasilci GRC Novo mesto, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti. Ko so prišli na kraj dogodka, vozila več ni bilo.

V jašku za meteorne vode na krožišču črnomaljske obvoznice pri Čardaku je obtičal maček. Malo po 15. uri so ga rešili gasilci PGD Črnomelj.

B. B.