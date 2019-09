Škocjančani ostali brez Deželne banke

Deželna banka v Škocjanu je s 1. septembrom zaprla svoja vrata - razlogi: premalo strank, premalo prometa...

Škocjan - Zgodovina se očitno ponavlja. Potem, ko so Škocjančani leta 2014 izgubili poslovalnico Nove ljubljanske banke, ki se je umaknila zaradi racionalizacije poslovanja, in je občini na veliko veselje občanov uspelo v Škocjan dobiti Deželno banko, zdaj odhaja tudi ta.

S 1. septembrom, ko šole odpirajo vrata, jih je ta banka zaprla in tako ostaja le bankomat pri Mercatorjevi trgovini.

Veselje zbranih ob prihodu Deželne banke v Škocjan maja 2015 - na sliki prerez traku. Banka je Vrtcu Radovednež, ki deluje v okviru OŠ Frana Metelka Škocjan, takrat izročila bon v vrednosti tisoč evrov za nakup vzgojno didaktičnih pripomočkov za otroke.

Zakaj tako, smo povprašali na Deželno banko in mag. Nataša Crnkovič iz Službe marketinga in komuniciranja je potrdila, da je poslovalnica Škocjan zadnjič obratovala v petek, 30. avgusta. »Dejstvo je, da sta spremenjene razmere v finančnem okolju in prihod nove tehnologije močno vplivala na način in navade v poslovanju segmenta prebivalstva, agroživilskega sektorja in podeželja ter malih in srednje velikih podjetij. Z elektronsko in mobilno banko, ki je vedno pri roki, lahko preprosto in udobno urejamo svoje finance kjerkoli in kadarkoli. Najsodobnejši in predvsem cenejši elektronski načini poslovanja, kot so elektronska banka, mobilna banka in kartično poslovanje so v izjemnem porastu in povzročajo upadanje gotovinskega poslovanja. To negativno vpliva na stroškovno učinkovitost posamezne poslovalnice,« pravi Crnkovičeva, ki poudarja, da so tehtno preučili vse možnosti ohranitve poslovalnice Škocjan, »vendar zaradi navedenih dejstev sprejeli odločitev o prenehanju poslovanja. Poslovanje iz te poslovalnice je bilo v celoti preneseno v poslovalnici Šentjernej oziroma Krško in poteka nemoteno tudi naprej.«

Škocjanski župan Jože Kapler obžaluje, da je prišlo do takšne odločitve banke, ki za občino in občane gotovo ni dobra. Pravi, da so se z vodstvom pogajali. Menda naj bi okrog tristo komitentov omogočalo rentabilnost banke in sto manjkajočih bodo skušali pridobiti. Zato župan za danes sklicuje srečanje z obrtniki, podjetniki, predstavniki društev in drugimi, da bi se odločili za poslovanje z Deželno banko, ki bi morda potem ostala v Škocjanu, kar si seveda želijo.

Sredi Škocjana je pred kratkim svoja vrata zaprla tudi edina cvetličarna - po šopke, rožice in darilca bodo sedaj Škocjančani morali zaviti v Šmarješke Toplice, Šentjernej, Novo mesto…

