Iz kanalizacije na travnik in v potok

13.9.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.34 uri so se pri naselju Rajnovšče, občina Novo mesto, odpadne vode iz kanalizacije izlivale po travniku in v bližnji potok. Gasilci GRC Novo mesto so bili na kraju. O dogodku je bila obveščena Komunala Novo mesto in Inšpektorat RS za okolje in prostor ter ostale pristojne službe.

Trk dveh

Ob 20.01 sta na cesti Mostec–Dobova v občini Brežice trčili vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in odprli vrata vozila. Poškodovanih ni bilo.

Sršenje gnezdo

Ob 18.40 so posredovali gasilci PGD Sevnica v naselju Brezovo v občini Sevnica, kjer so s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo na gospodarskem poslopju.

Goreli odpadki

Ob 21.36 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 7.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREKOPA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod Primostek in Gasilni dom;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VAVPČA VAS, izvod Zidanice.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU, na izvodu Breznik.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- VODALE, izvod VODALE med 8.00 in 11.00;

- Čužnja vas, Drečji vrh, Blečji vrh, Jelševec, Mirna vas in Cikava med 11.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezje Gorjanci med 7.30 in 11. uro.

M. K.