Divjal po mestu in se zaletel v betonski zid

13.9.2019 | 09:15

Foto: Arhiv DL

Novomeški policisti so nekaj pred polnočjo pri kontroli prometa na Ljubljanski cesti opazili sumljivo vozilo in ga začeli ustavljati z modrimi lučmi in sireno. Voznik znakov ni upošteval in je s pospešeno vožnjo nadaljeval proti Veliki Bučni vasi. Tam je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonski zid in obstal. Dva sopotnika sta pobegnila, 21-letni voznik pa je ostal v vozilu. Ker ni upošteval policistovih ukazov in se je upiral, so ga začasno vklenili.

V postopku so ugotovili kar nekaj kršitev cestno prometnih predpisov: vožnja po sredini oziroma drugi strani ceste (120 evrov), neprilagojena hitrost, »divjanje« po cesti (300 evrov in tri kazenske točke), neupoštevane posebnih zvočnih in svetlobnih znakov (500 evrov in 5 kazenskih točk), vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja (500 evrov), vožnja z neregistriranim vozilom (500 evrov), uporaba registrskih tablic, ki ne pripadajo vozilu (500 evrov), vozilo tehnično ni bilo brezhibno (400 evrov), neupoštevanje odredb policistov (334 evrov).

Voznik se v nesreči ni poškodoval, vozila pa niso zasegli, ker je bilo zaradi nesreče nevozno.

Alkohol in vožnja ne gresta skupaj

Reševalci, gasilci in policisti so imeli včeraj nekaj po trinajsti uri polne roke dela z 38-letnim voznikom, ki je na relaciji Slovenska vas – Šentrupert zapeljal s ceste. Po prvih ugotovitvah ogleda je vozil preblizu desnega roba ceste, zapeljal s ceste in se lažje poškodoval. Poškodbe glave so mu oskrbeli reševalci, gasilci pa so poskrbeli za vozilo.

Vozniku, ki kot kaže ni uporabljal varnostnega pasu, so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,85 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in napisali plačilni in obdolžilni predlog zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov. V nesreči je bil udeležen sam. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bil promet na omenjenem cestnem odseku oviran.

Postavil kovinsko špico na pot, poškodovala se je sprehajalka

Včeraj popoldne je na gozdni poti med Gorenjim Mokrim Poljem in Loko med hojo 32-letnica stopila na kovinsko špico na poti in si poškodovala podplat. Poškodbe so ji oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so ugotovili, da naj bi špico na gozdno pot nastavil lastnik gozda, da bi tako preprečil vožnjo po njegovi parceli. Kovinsko špico bodo zasegli, lastnika pa ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti. V primeru, da bi se sprehajalka poškodovala huje oziroma bi njene poškodbe opredelili kot hude, pa bi ga ovadili za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe.

Prijeli 39 tujcev

V bližini Brega pri Sinjev vrhu so policisti včeraj dopoldne in zgodaj popoldne prijeli 30 tujcev (domnevno 25 državljanov Pakistana, 2 državljana Indije in 3 državljane Bangladeša), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Zvečer so v bližini Tanče gore prijeli še dva državljana Pakistana.

Novomeški policisti so popoldne v Velikem Cerovcu prijeli dva državljana Indije in dva državljana Pakistana. Enemu so zaradi onemoglosti nudili prvo pomoč tudi reševalci, nato so vse štiri pridržali.

Danes zjutraj je policist v Globokem v prostem času opazil tri sumljive osebe, jih zadržal in o tem obvestil kolege. Brežiški policisti so v postopek prevzeli tri (domnevno) državljane Bangladeša in jih pridržali.

Vse tuje državljane, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so pridržali. Policijski postopki še niso zaključeni.

M. Ž.