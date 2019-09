FOTO: 45-letnica Tabakuma družine Tasev v znamenju prijateljstva

13.9.2019 | 10:05

Družina Tasev je ob jubileju Tabakuma pomagala Centru biotehnike in turizma Grm, kjer je februarja zagorelo. Na sliki Tone Hrovat in Goce Tasev.

Vsi nastopajoči so ob zaključku praznovanja z Blažom in Gocem Tasevom ter vsemi vabljenimi partnerji in prijatelji skupaj zapeli znano pesem Za prijatelje ...

Novo mesto - Z nastopi harmonikaša Marka Hatlaka, Tereze Kesovije in Andreja Šifrerja ter duhovitim nastopom Saša Đukiča in Francija Keka, s številnimi priznanji in donacijo Centru biotehnike in turizma Grm ter s pesmimi o prijateljstvu je družina Tasev sinoči v nabito polni veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine obeležila 45-letnico delovanja podjetja Tabakum.

Leta 1974 ga je ustanovil Blažo Tasev, ki je ob podpori žene Irene iz majhne delavnice in trgovine, znane po kmetijski mehanizaciji in akumulatorjih, z leti zgradil velik center na Cikavi, ki danes nudi več kot 16.000 proizvodov in je s poslovanjem presegel meje države. Vajeti podjetja je že prepustil sinu. »Ganjen sem, ko se spomnim očetovega začetka, ki me je naučil vsega. Predvsem pa, da se s trdim delom in vztrajnostjo daleč pride,« je zbrane poslovne partnerje in prijatelje nagovoril Goce Tasev.

Tabakumu so ob jubileju čestitali številni: v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo državni sekretar Aleš Cantarutti, v imenu MO Novo mesto podžupan Boštjan Grobler, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš pa jim je podelil priznanje za 45-letnico delovanja.

Ob tem sta direktor in ustanovitelj Tabakuma, Goce in Blažo Tasev priznanja namenila trem sodelavcem, in sicer Jožetu Bratušu in Gregorju Draganu za 10 ter Alojzu Štinetu za 30 let, praznovanje jubileja pa sta dopolnila z donacijo kmetijski šoli, kjer so februarja pogorele nekatere delavnice. Ob prevzemu treh tisočakov pomoči za nov cepilnik drv je direktor Tone Hrovat povedal, da mu je družina Tasev stala ob strani od študentskih let naprej in da je bil Goce njegov učenec: »Največja pohvala učitelju je, če ga učenec preseže. In Goce, ti si to naredil, hvala ti.«

Ob koncu uradnega dela je vsa dvorana stoje zapela Šifrerjevo 'Za prijatelje…'. Kako je bilo, si lahko ogledate v galeriji spodaj, več o jubileju Tabakuma pa tudi v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: Mirjana Martinović

