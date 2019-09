»Zeleno« vozilo za krško okrožno sodišče

13.9.2019 | 13:00

Novo vozilo je državni sekretar Ministrstva za pravosodje Gregor Strojin predal predsedniku Okrožnega sodišča v Krškem Gojmirju Pešcu. (Foto: Ministrstvo za pravosodje)

Krško - Državni sekretar Ministrstva za pravosodje Gregor Strojin je danes predsedniku Okrožnega sodišča v Krškem Gojmirju Pešcu v uporabo predal novo »zeleno« vozilo. Ob tem je Strojin dejal: »V preteklih letih je na področju pravosodja prišlo do zanemarjanja materialnih pogojev za delo. To je vidno tako pri prostorih kot tudi pri voznik parkih, kar pa je posledica gospodarske krize in pomanjkanja sredstev. Zato je ena od prioritet našega ministrstva in Ministrice za pravosodje Andreje Katič, da zagotavljamo ustrezne materialne pogoje. Upam, da s tem novim vozilom delamo korake naprej in da bo lahko Okrožno sodišče v Krškem tudi na »zelen« način učinkovito in varno izvajalo svoje naloge.«

Ministrstvo za pravosodje tako posebno skrb namenja zagotavljanju materialnih pogojev pravosodnih organov. Med drugim se je za sodišča v Mariboru, Novi Gorici, Celju in Trebnjem zagotovilo lastne prostore, sodne stavbe v Murski Soboti, Celju in Slovenj Gradcu pa energetsko prenovilo, so sporočili iz pravosodnega ministrstva.

Postopek dodelitve službenih vozil je bil pripravljen v letu 2015 in se od takrat vsako leto posodablja glede na ugotovljene pomanjkljivosti, spremembe voznega parka ter predloge sodišč in tožilstev, so pojasnili. Vsako leto posebej tako ob upoštevanju prejetih podatkov glede obstoječega voznega parka pravosodnih organov, njihovih potreb po vozilih ter na podlagi razpoložljivega denarja za tekoče leto določijo vrste vozil in število za posamezno sodišče.

M. Ž.