Avto center Vovk obeležil 30-letnico delovanja

13.9.2019 | 15:00

Direktor AC Vovk Tomaž Vovk je Andreju Janežiču in Jožetu Nardihu podelil posebno zahvalo za uspešno dolgoletno delo v podjetju.

Leta 2006 so se preselili na novo lokacijo v industrijski coni Trebnje.

Trebnje - V Avto centru Vovk v Trebnjem so včeraj pripravili slovesnost, s katero so obeležili 30-letnico delovanja. Ob tej priložnosti se je direktor Tomaž Vovk ozrl na prehojeno pot in se zazrl tudi v prihodnost. »Ponosni smo, da smo v treh desetletjih prodali več kot 6.200 vozil, ohranili preko 6.800 strank, ki svojo pripadnost izkazujejo na način, da se še vedno vračajo k nam. Ne nazadnje smo uspeli blagovno znamko Renault trdno pozicionirati na avtomobilskem trgu tako v Trebnjem kot v širši regiji,« je med drugim dejal. Zahvalil se je vsem zaposlenim, ki so pripomogli k rasti in razvoju podjetja, Andreju Janežiču in Jožetu Nardihu, ki sta v podjetju skorajda od začetka, pa je Vovk podelil posebno zahvalo.

Kot družbeno odgovorno podjetje že vrsto let sodelujejo z novomeškim šolskim centom pri izobraževanju mladih, ki se odločajo za poklic avtomehanika. V vseh teh letih so pripravništvo omogočili več kot devetdesetim učencem, nekateri od njih še danes delajo v njihovem centru. Včerajšnjega dogodka so se udeležili številni poslovni partnerji in drugi, s katerimi Avto center Vovk že vrsto let uspešno sodeluje.

Podrobneje o jubileju podjetja pa v prihodnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija