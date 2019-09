Rekordno število raziskovalnih nalog z zavidljivo ravnjo znanja

13.9.2019 | 19:30

Prejemnici zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu mag. Marjetka Kastelic Švab (v sredini levo) in Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (desno) in z Jožetom Colaričem in dr. Alešem Rotarjem. (Foto: Krka)

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj

Novo mesto - V Krki so danes mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši, tako so letos prijavili rekordno število raziskovalnih nalog, občutno pa se je povečalo tudi število sodelujočih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, so sporočili iz novomeškega farmacevtskega podjetja.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 83 dijakom iz trinajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol podelila Krkine nagrade in Krkina priznanja za 49 raziskovalnih nalog.

»Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretičnega, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate,« so poudarili v Krki.

Z nagradami in priznanji želijo v novomeškem podjetju prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, hkrati pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako so tudi letos dvema mentoricama - profesorici kemije Mateji Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorici biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetki Kastelic Švab z Biotehniškega centra - podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu.

Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bodo podelili 18. oktobra.

M. Ž.