Največja Oktoberfešta na Dolenjskem

14.9.2019 | 08:00

Oktoberfešta na Dolenjskem 18. in 19. oktober 2019

Čaka nas nepozabna, kar dvodnevna fešta, tokrat na parkirišču pred Qlandio v Novem mestu. Pridružite se nam v petek, 18. in v soboto, 20. oktobra!

Tudi letos bo Dolenjsko tresla nora fešta, in sicer v petek 18. oktobra, ko nas bodo od 21. ure dalje zabavali Petkova pumpa, Mambo Kings in Tanja Žagar ter v soboto, 20. oktobra, ko nas od 21. ure dalje čaka noro praznovanje zavidljivega 5. rojstnega dne Aktualove Galame v družbi legendarnega gosta večera Jasmina Stavrosa.

Tega res ne smete zamuditi!

Vstopnice so v prodaji od tega trenutka dalje, in sicer na Eventimu , bencinskih servisih Petrol in v Time out caffe-ju v Novem mestu.

Prvih 200 vstopnic v predprodaji si lahko zagotovite za le 9,90 evra. Vstopnica velja za oba večera, njihovo število pa je omejeno. Na dan dogodka bo cena vstopnice znašala 15,90 evra.

Kaj še čakate, pridružite se nam na zabavi leta na Dolenjskem!

Oglasno sporočilo

novejši najprej Komentarji (1) 50m nazaj Oceni Nikolaj BTC Največji drek na Dolenjskem, hrvaški drek. Preglej samo prijavljene komentatorje