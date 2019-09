Mladi badmintonisti na Mirni in v Mokronogu

14.9.2019 | 09:00

Na Mirni in v Mokronogu poteka že 25. mednarodni otroški in mladinski turni v badmintonu. Finalni obračuni bodo na sporedu jutri.

Aljoša Turk daje napotke Niku Zupančiču

Mirna, Mokronog - Na Mirni in v Mokronogu se je včeraj začel že mednarodni otroški in mladinski turnir (TEM Slovenia Junior & Youth International 2019) v badmintonu, ki ga letos že petindvajsetič prireja Badmintonski klub Mirna. V različnih kategorijah se za medalje poteguje več kot 260 igralcev in igralk iz okoli dvajsetih držav, prvič so na turnirju tudi danski badmintonisti.

Badmintonski klub Mirna je edini v Sloveniji, ki pripravlja tovrstno tekmovanje za mlade. Tako imajo domači upi možnost, da se merijo z igralci, ki sodijo med boljše na svetu. Letos turnir poteka nekoliko prej kot v preteklih letih. »September se nam zdi bolj ugoden za pripravo turnirja. Tudi evropsko prvenstvo je tisti mesec in najboljši so že pripravljeni ter pridejo na naš turnir,« pravi Alojša Turk, trener v mirnskem klub in tudi član organizacijskega odbora.

Na Mirni so gledalci lahko spremljali mladince, v Mokronogu pa tekmovanje za mlajše kategorije U-11, U-13 in U-15. V domačem klubu med mladinci največ pričakujejo od Nika Zupančiča in Matevža Hermana, med mlajšimi pa je kar nekaj obetajočih igralcev, zato po tihem pričakujejo tudi kakšno medaljo.

Besedilo in fotografije: R. N.

