Prižgali kopo in kuhali golaž

14.9.2019 | 10:00

Oglarski mojstri z žužemberškim županom Jožetom Papežem.

Na Frati je včeraj potekala tudi prva golažijada.

Frata - Na Frati, ki je priljubljena izletniška točka v žužemberški občini, saj se tam radi ustavijo pohodniki in drugi, je bilo včeraj zelo živahno. Že drugo leto zapovrstjo so prižgali kopo, sočasno pa je potekalo tudi tekmovanje v kuhanju oglarskega golaža.

Pred več desetletji je bilo oglarjenje v tem delu Suhe krajine zelo razvito, a kasneje se je ta zahtevna obrt, s katero je bilo veliko delo, zaslužka pa bolj malo, skorajda povsem zamrla. V zadnjem obdobju jo posamezniki, ki se na to še spoznajo, spet obujajo, v ospredju pa ni zaslužek, temveč prikaz starih kmečkih opravil in promocija turizma. Kako se pridobi oglje, vedo srednje lipovški oglarji, ki so na Frati pripravili kopo, v katero so natančno zložili okoli deset kubičnih metrov bukovih drv. Ocenjujejo, da jo bodo razdrli čez teden dni, iz nje pa predvidevajo na koncu dobiti okoli 800 kg oglja. Da bo vse potekalo tako kot mora, bodo tudi letos podnevi in ponoči srbeli izkušeni oglarski mojstri Alojz Župevec, Franc Štravs, Franc Vidmar in Branko Skube. Vsi, ki bi radi iz prve roke spoznali oglarjenje, se jim v tem času lahko pridružite.

Le nekaj metrov stran, pred domom na Frati, pa je pet ekip kuhalo golaž. »Da narediš dobrega je najbolj pomembno, da imaš veselje do kuhanja in seveda prave sestavine. Čebulo, česen in drugo kar še sodi poleg. Mi smo mu dodali tudi nekaj fafaronov za še boljši okus,« je dejal Dušan Ožbolt. Ob 19. uri je sledila razglasitev najboljših, ki so jim podelili tudi nagrade.

Danes se bodo na Frati zbrali še pohodniki, ki bodo tja prišli iz dveh smeri - z Dvora in iz Golobinjeka, na cilju pa bodo postregli tradicionalni oglarski zajtrk, koruzne žgance s knajpovo kavo. S takšnimi dogodki uigrana gostinca Marjan Novak in njegova partnerka Karmen Rozman, ki sta pred slabima dvema letoma prevzela vodenja doma skrbita za pestro dogajanje na Frati. »Letos smo že drugič pripravili prižig kope. Upam, da bo to postalo tradicija. Dodali smo še prvo golažijado, na kateri bomo poleg najboljšega golaža razglasili tudi golaž mojstra,« je povedala Rozmanova.

Dom na Frati obišče veliko ljudi, najbolj pa so zadovoljni, da se številni pogosto tudi vrnejo. »To nam ogromno pomeni in nam daje zadovoljstvo,« še dodaja Rozmanova. Želja številnih je, da bi enkrat vendarle tudi asfaltirali cesto do Frate z ajdovške smeri. S tem bi še bolj pripomogli k razvoju turizma na tem območju.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija