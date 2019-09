Že enajsti slikarski ekstempore

14.9.2019 | 11:00

Slikarjem kot mentor pomaga akademski slikar Jože Kumer.

V Dolenjskih Toplicah ustvarja tudi Boža Jambrek iz Vrhpolja pri Šentjerneju.

Dolenjske Toplice - Osemnajst slikarjev se je danes dopoldan zbralo v Dolenjskih Toplicah, kjer bodo do konca dneva ustvarjali na že enajstem slikarskem ekstemporu, ki ga pripravlja likovna sekcija Kulturno-umetniškega društva Dolenjske Toplice. »Slikajo v prosti tehniki, zaželeni so motivi iz lokalnega okolja, ni pa to pogoj. Dela, ki bodo danes nastala, bodo predstavljena na razstavi, ki bo 21. oktobra,« je dejal predsednik likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice Primož Primec.

Ker je organizacija takšnega ekstempora kar precejšen zalogaj, ga pripravljajo vsako drugo leto. Veseli so, da se je tudi letos povabilu odzvalo kar precej slikarjev. »Večinoma gre za amaterske, dva pa sta tudi akademska slikarja,« še dodaja Primec.

Danes v Dolenjskih Toplicah ustvarja tudi Boža Jambrek iz Vrhpolja pri Šentjerneju, ki se tudi drugje redno udeležuje tovrstnih likovnih delavnic. »Vidiš ostale slikarje, kako ustvarjajo. Ker so različni mentorji, se vedno naučiš kaj novega. Obenem gre na teh delavnicah tudi za druženje.«

Slikarjem kot mentor pomaga akademski slikar Jože Kumer, ki že vrsto let sodeluje na topliškem ekstemporu. »V večini gre za ljubiteljske slikarje in jasno je, da potrebujejo kakšno mnenje, sam pa jim z veseljem kaj razložim. Pri slikanju so stvari kompleksne. Ne gre kar tako, da začneš delati. Vedno je treba upoštevati elemente, kot so barva, svetloba in vse ostalo. Če hočeš, da stvari, ki jih delaš, zaživijo, potrebuješ kar nekaj znanja,« pravi Kumer.

O ustvarjenih delih se na koncu tudi pogovorijo, slikarji pa na ta način dobijo marsikatero koristno informacijo še dodaja.

Besedilo in fotografije: R. N.

