Med poletno sezono več tujih gostov

14.9.2019 | 19:00

Črnomelj (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - V Beli krajini, ki jo je lani obiskalo blizu 35.000 turistov oz. skoraj 17 odstotkov več kot predlani, kot dobro ocenjujejo tudi zadnjo poletno sezono. Veseli jih, da se je povečalo število tujih turistov, predvsem pa se je povečal obisk gostov iz Nizozemske, Belgije, Francije in Nemčije.

Vita Jankovič iz Razvojno informacijskega centra v Črnomlju pravi, da se je obisk domačih gostov letos nekoliko zmanjšal, kar pripisujejo predvsem muhastemu vremenu in "medijskemu pompu" o migrantih in ograjeni meji. Julija so zabeležili skupaj nekaj manj kot 20.600 prenočitev oz. osem odstotkov manj kot julija lani. Padel je predvsem obisk domačih gostov, medtem ko se je obisk tujih okrepil.

Sicer pa je Belo krajino od januarja do vključno julija obiskalo skupaj nekaj manj kot 21.300 gostov oz. dva odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Vseh prenočitev je bilo nekaj več 49.700 oz. šest odstotkov manj kot lani.

Ker podatkov za avgust še nimajo, letošnje turistične sezone še ne morejo oceniti v celoti. Opozorila je tudi, da se domači gosti odločajo predvsem za t. i. vikend pakete in da njihov obisk pretežno kroji vreme.

Bela krajina sicer ponuja 13 kampov s šotorišči ali glamping namestitvami. V apartmajih, hotelih, na kmetijah z nastanitvijo in s skupnimi ležišči ter v kampih in domovih pa premore nekaj več kot 1200 ležišč. Letos so pripravili nove turistične produkte, ki bodo na voljo prihodnjo turistično sezono. Predvsem gre za novosti na področju, povezanem s kulturno dediščino, pristnimi doživetji in športnimi dejavnosti, je še navedla Jankovičeva.

Po podatkih oddelka za razvoj in promocijo turizma črnomaljskega Razvojno informacijskega centra so v Beli krajini lani ustvarili nekaj več kot 85.000 prenočitev in pri teh glede na predlani zabeležili približno 18-odstotno rast. Tujih turistov je bil skoraj tretjino, hkrati pa se je nekoliko povečala povprečna doba bivanja, ki je dosegla skoraj poltretji dan.

Cilj Belokranjcev je sicer sonaravni razvoj zelenega turizma z dejavnim preživljanjem prostega časa v naravi in odkrivanjem območne kulturne tradicije.

STA