Delavca udarila težja kovinska konstrukcija

14.9.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 7.48 v Mladinski ulici v Brežicah težja kovinska konstrukcija udarila delavca. Reševalci NMP Brežice so delavca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Zagorela električna omarica

Ob 8.39 je v naselju Krsinji vrh, občina Sevnica, zaradi kratkega stika zagorela samostoječa električna omarica. Gasilci PGD Tržišče so zavarovali kraj dogodka, pregledali omarico, gašenje pa ni bilo potrebno, saj je ogenj sam ugasnil. Na kraj je bil napoten tudi dežurni delavec Elektra Celje.

Poškodovala na bazenu

Ob 13.59 pa je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, občanka padla na zunanjem bazenu in se pri tem poškodovala. Reševalci NMP Brežice so občanko ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, so še zapisali.

R. N.