V galeriji razstavlja Neven Bilić

15.9.2019 | 08:10

Goran Milovanović, Neven Bilić, Vesna Meštrić in Svjetlana Pintarić (z leve) Foto: M. L.)

S skulpturami Bilič povezuje materialnost in duhovnost, (Foto: M. L.)

Pred ogledom razstave so se zbrali v atriju cerkve. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac so v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti Zagreb odprli v petek razstavo hrvaškega kiparja Nevena Bilića z naslovom Ad infinitum.

Zbrane je v začetku pozdravil direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović. O Bilićevem ustvarjanju je govorila kustosinja Muzeja sodobne umetnosti Vesna Meštrić. Kot je povedala, Bilić uporablja neobičajne materiale, kot je plastika, in »ustvarja objekte velikih dimenzij«. Diplomiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, kjer je zdaj zaposlen kot izredni profesor na oddelku za kiparstvo. Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, prejel je številne nagrade, med drugimi veliko nagrado Trienala hrvaškega kiparstva leta 2015. Neven Bilić razstavlja tokrat prvič v Sloveniji, je povedala kustosinja Vesna Meštrić.

Snježana Pintarić, direktorica zagrebškega Muzeja sodobnih umetnosti ne napovedala, da bodo po tokratnem gostovanju hrvaškega umetnika v Sloveniji, v prihodnje predstavili v Zagrebu slovenske umetnike. Pintarićeva je tudi odprla razstavo, ki je na ogled do 15. decembra.

M. L.

