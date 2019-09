Kje vse danes ne bo elektrike

15.9.2019 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje: Kostanjevica zdravstveni dom med 7. uro in 9.uro in na območju transformatorske postaje: Kostanjevica otok med 9:30 in 12. uro.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Podzemelj.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča podobno, danes:

- od 7.ure do 11.ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šentjernej;

- od 11.30 do 13. ure pa tistim, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Škocjan 2.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo danes med 8. uro in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Povše metal, Berk, Prelesje vas, Bistrica vas Mokronog, Glink, Log Mokronog, Gorenja vas in Ostrožnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.