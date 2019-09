5. dan slovenskega hladnokrvnega konja v Šentjerneju

Test delovne sposobnosti je vključeval tudi vleko hloda.

Šentjernej - V zibelki slovenskega konjeništva, v Šentjerneju, je včeraj na sejmiščnem prostoru potekal že 5. dan slovenskega hladnokrvnega konja (SHK), ki ga je organiziralo Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme. Prav letos mineva 55 let, odkar je pri nas priznana ta pasma in so ustanovili žrebetišče.

Združenje, ki je s preko 353 člani največja prostovoljska organizacija v slovenski konjereji, že tretje leto vodi France Omahen, doma iz Velike Dobrave pri Višnji Gori. Na prireditvi so pripravili predstavitev, pregled, oceno in sprejem v rodovnik tri in štiriletnih žrebic SHP, test delovne sposobnosti za kobile, žrebice in žrebce, stare od treh do šest let, popestritev pa so letos predstavljale spretnostne vožnje z eno vprego in dvo vprego konjev.

Udeležba je bila lepa, prišli so rejci in konji iz vseh koncev Slovenije, največ pa iz ljubljanskega, novomeškega, trebanjskega in gorenjskega konca. Domačini se niso odzvali. France Omahen pravi, da želijo tudi s takimi dogodki na nek način promovirati slovenskega hladnokrvnega konja, ki je avtohtona slovenska pasma in pri nas prevladuje. Od vseh konj jih je največ in sicer je okrog 3.500 registriranih z vsemi potrebnimi papirji. Za enkrat še niso ogroženi, a v združenju si prizadevajo, da obstanejo in se širijo, saj so zelo vsestranski.

Kot pove Omahen, gre za dokaj živahne konje, ki so bili nekoč nepogrešljivi pri delu na kmetiji, danes, ko to ni več tako potrebno, pa jih uporabljajo bolj v turizmu, za vprego v zapravljivčkih, na prireditvah.

Žrebice, žrebci in kobile si s pridobitvijo testa delovne sposobnosti pridobili večjo tržno vrednost, kar je željeno tudi pri sprejemu v rodovnik. Številčna komisija je bila pri tem testu pozorna na veliko stvari: poslušnost konja z vodičem oz. rejcem, kako poteka vprega in izprega, kakšna je gibčnost konja v vpregi, ko vleče hlod, kako sodeluje celo telo, kako premika noge, skratka kup podrobnosti. Ob koncu so najboljšim - sodelovali so štirje žrebci in šest žrebic - podelili pokale.

