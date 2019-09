Pošto na Novem trgu prodajajo, a tu vseeno ostaja

15.9.2019 | 13:20

Pošta Slovenija zaradi ekonomičnosti prodaja poštno stavbo na Novem trgu v Novem mestu. Ji bo v sredo uspelo na spletni dražbi?

Novo mesto - Ob novici, da Pošta Slovenije v centru dolenjske prestolnice prodaja svoje poslovne prostore na Novem trgu, je marsikdo pomislil, da tu pošte ne bo več, da ne bo mogel več opravljati poštnih storitev.

To ne drži, kajti Pošta Slovenije želi, da poštna poslovalnica ostane - morda celo v istih prostorih, če bo možen tak dogovor z novim lastnikom, sicer pa nekje v neposredni bližini.

Tako je zatrdil direktor celjske poslovne enote Cvetko Sršen in povedal, da je pač vse odvisno od kupca. »Če se bomo dogovorili o najemu, tu radi ostanemo. Sicer izpraznemo hišo in iščemo prostor drugje. Zato že malo poizvedujemo pri raznih subjektih na Novem trgu. Tu poslovalnico vsekakor želimo ohraniti, saj gre za glavno in najpomembnejšo pošto, ki ima največ prometa, tu se vrši največ upravnih zadev, itd.,« pravi Sršen.

Obenem razloži, zakaj do prodaje poslovne stavbe sploh prihaja. O njej je Pošta Slovenije razmišljala že dlje časa, od leta 2010 naprej, še zlasti pa po letu 2015 in ukinitvi poslovne enote v Novem mestu, ko se je večina služb preselila v Celje, ter po vzpostavitvi novega regijskega centra oz. pretovorne pošte na Cikavi. Takrat se je večina delavcev preselila, na Novem trgu jih je ostalo le devet in sicer v logistiki in prodaji, kar je to območje nujno potrebovalo. »Pošta Slovenije v pet etažni stavbi trenutno uporablja le del kletnih prostorov, pritličje, ter pisarne v 2. nadstropju. Imamo enega najemnika, čeprav smo se trudili za več. Tako je dve tretjini prostorov praznih, kar je seveda neekonomično in neracionalno. Smo vendar gospodarska družba d.o.o. v stoodstotni državni lasti in želimo imeti toliko prostorov, kot jih potrebujemo,« pojasnjuje Sršen.

Spletna dražba v sredo

Kaki dve leti so poštno stavbo na Novem trgu prodajali sami, bolj na tiho, v lokalnem okolju, a neuspešno, zato so se odločili za spletno dražbo nepremičnine, ki bo 18. septembra od 12. ure do 17. ure na spletnem portalu dražbene hiše Unija dražbe.

»O prodaji smo obvestili vse pomembne lokalne subjekte, seveda tudi mestno občino, ki ima predkupno pravico. Kot nam je znano, zanimanje je, a bolj od kupcev od drugje, ne iz Novega mesta. Upamo, da prodaja uspe, saj gre za dobro naložbo v centru regijskega središča, v neposredni bližini glavne mestne vpadnice in avtoceste, skratka lokacija je vrhunska. Sicer bomo vodili individualne pogovore z zainteresiranimi,« pove direktor PE Celje in doda, da zaradi prodaje nihče v podjetju ne bo izgubil službe.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni miha Pa to je vrhunska ideja... Potem bi lahko imeli notri naprimer buređinico, ki je ni več v mestu .... Najboljš vse prodat pa bo dnar a ne? Preglej samo prijavljene komentatorje