Krkaši s Koroške praznih rok

15.9.2019 | 09:15

Novomeščanom sinoči ni supelo premagati Velenjčanov.

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so v 2. krogu Lige NLB sinoči gostovali pri aktualnih državnih podprvakih, ekipi RK Gorenje Velenje, in po uvodni zmagi v sezoni 2019/20 tokrat ostali praznih rok. Z rezultatom 32:25 ( 15:12) so bili boljši rokometaši Gorenja iz Velenja.

Kot sporočajo iz MRK Krka, so Novomeščani podobno kot na uvodni tekmi proti Maribor Braniku,tekmo odprli v krču, kar so Velenjčani izkoristili in povedli s 3:0, a veselje izbrancev trenerja Zorana Jovičiča ni trajalo dolgo. Krkaši so zaigrali podjetneje in v 9. minuti po strelu Jake Jakšeta prišli do prvega izenačenja na 4:4, ter do 25. minute držali stik z domačini, ki so na krilih izjemno razpoloženega Mihe Kavčiča, ki je v prvem delu vknjižil šest golov, tik pred glavnim odmorom znova prišli do prednosti treh zadetkov (15:12).

Krkaši so drugi del znova začeli toplo-hladno, slabša realizacija Novomeščanov pa je Velenjčanom dala novega poleta, saj so v 48. minuti prednost iz prvega polčasa še podvojili ( 25:19). Krkaši so do konca tekme sicer poskušali zaostanek zmanjšati, a so bili domačini tokrat dovolj zbrani in na koncu slavili s sedmimi zadetki prednosti, bilo je 32:25.

Izjave po tekmi:

Grega Okleščen, RK Gorenje: » Zame je bila tekma lažja iz taktičnega vidika, saj ekipo Krke dobro poznam in sem na ta način lahko trenerju podal nekaj informacij. Rokometaši Krke so danes pokazali solidno igro, saj smo bili v prvem delu še nekako enakovredni, potem pa smo mi izkoristili nekaj njihovih napak v drugem delu, povedli in rutinirano tekmo pripeljali do zmage in prvih točk v sezoni«.

Dino Rašo, MRK KRKA: » Tekmo smo začeli slabo, znova so se pojavile napake že v prvem delu, saj smo iz črte šestih metrov pa tudi sicer zgrešili veliko čistih strelov. Sicer smo jih ujeli in prišli na minus ena, takrat nam je stekla tudi igra v obrambi. Drugi polčas so nas znova pokopale tehnične napake, kar je privedlo do vse večje prednosti domačinov, ki so zasluženo zmagali«.

Liga NLB, 2. krog:

Sobota, 14. septembra, (Športna dvorana Slovenj Gradec):

MRK KRKA:.Bevec, Avsec, Pršina, Hvastija, Irman 3, Jakše 2 , Gorela 2 , Klemenčič, Rašo , Batagelj 4, Brajer, Kukman 5 , Windischer 2, Matko , Kete 7 , Urbič. Trener: Roman Zarabec

RK Gorenje Velenje: Celmiš 2, Mazej 3, Haselič 3, Tajnik, Matanovič 1, Levc, Šol 3, Husejnović, Starc, Miklavčič 1, Drobež, Verdinek 4, Taletović 1, Kavčič M 8, Kavčič A 6, Okleščen. Trener: Zoran Jovičić

Rokometaši novomeške Krke bodo naslednjo tekmo odigrali v petek, 20. septembra, ko bodo v 3. krogu doma gostili ekipo RD Koper.

L. M., foto: Jurij Vodušek