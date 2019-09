Zlati znak po švedskih notah

15.9.2019 | 10:15

V šesti vožnji sta se Štojs in Hriberšek (v ozadju) pomerila s kasnejšim zmagovalcem Linusom Sundströmom (v rumeni čeladi). (Foto: I. Vidmar)

Krško - Šved Linus Sundström je zmagovalec sinočnje 37. dirke za zlati znak občine Krško, njegovemu rojaku Oliverju Berntzonu pa je šel v roke pokal Franca Babiča. Drugo mesto je v obeh razvrstitvah osvojil predlanski zmagovalec Hrvat Jurica Pavlic, medtem ko domači spidvejisti tokrat niso igrali vidnejše vloge.

Linus Sundström

Nastopa najboljšega slovenskega spidvejista vseh časov Mateja Žagarja v Krškem ni bilo pričakovati, so si pa tako organizatorji kot tudi in predvsem krški ljubitelji spidveja, ki so tudi tokrat lepo napolnili tribuno stadiona Matije Gubca, želeli na delu videti drugega najboljšega slovenskega spidvejista ta čas domačina, Sremičana Matica Ivačiča, ki je svoj nastop zaradi obveznosti v poljski drugi ligi v zadnjem trenutku odpovedal. Kot rečeno, je bil tokrat izkupiček domačih voznikov pičel. Slovenske barve sta zastopala domačina, izkušeni Denis Štojs, za katerega je letošnja sezona že petindvajseta v karieri, in mladi Jernej Hriberšek, ki se s spidvejem ukvarja šele tretje leto in je bila zanj to prva priložnost, da svoje znanje primerja v močni mednarodni konkurenci.

Štojs je nastopil poškodovan. Pred slabima dvema tednoma si je poškodoval koleno in bi moral že na operacijo, v boju s tekmeci na krškem ovalu pa je osvojil vsega dve točki, eno v neposrednem dvoboju s Hriberškom, ki je tekmo začel slabo, saj je že v uvodnih metrih v želji po čim boljšem položaju zapeljal tik ob ogrado in le malo je manjkalo, da ni padel. Štojs je z dvema točkama osvojil štirinajsto, Hriberšek pa brez točk zadnje, šestnajsto mesto.

Kot rečeno, je boj za zmago pripadel Švedoma Sundströmu in Berntzonu, ki sta si prvo in tretje mesto z dirke z zlati znak v pokalu Franca Babiča zamenjala. Med favorite za zmago so pred dirko uvrščali predvsem Latvijca Andžejsa Ļebedevsa in lanskega zmagovalca Poljaka Norberta Kościucha, ki pa sta se morala zadovoljiti s četrtim in petim mestom.

I. Vidmar

