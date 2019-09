Grozde uspešno potuje po kinematografih

Novo mesto - Film Srce se ne boji, ki govori življenjsko zgodbo blaženega Lojzeta Grozdeta na filmskem platnu, so premierno predstavili konec maja v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine.

Po premieri je dobre pol ure dolgo dokumentarno ¬igrano filmsko pripoved v režiji Davida Sipoša videlo še več sto gledalcev na projekcijah po slovenskih župnijah. Po odličnih odmevih se s septembrom izjemna filmska zgodba o mladeniču iz revnega dolenjskega okolja, ki življenje konča z mučeniško smrtjo, vrača na »filmsko popotovanje«: 26. septembra bo t. i. ljubljanska premiera v dvorani doma Antona Padovanskega na Viču, ogledal si jo bo tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, v jeseni je že napovedanih še 15 projekcij po slovenskih župnijah.

Film bodo prikazali tudi na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 20. septembra, kar je za ustvarjalce in tudi naročnike, to je novomeška škofija, izjemen uspeh. Film pa že žanje uspehe tudi na tujih festivalih: prav v teh dneh se je na festivalu v New Yorku uvrstil v polfinale. Film je že mogoče dobiti tudi na DVD v vseh knjigarnah Družine.

Prihodnje leto bo 10. obletnica razglasitve Grozdeta za blaženega in s filmom želijo, kot je za tednik Družina povedal postulator Igor Luzar, »obuditi spomin na našega prvega mučenca. Verjetno je v vseh postopkih za svetništvo tako, da je ob beatifikaciji veliko zanimanje, potem pa razen ob godovih in obletnicah na priprošnjike kar malo pozabimo. S filmom želimo spet povečati zanimanje za Grozdeta, da bi se ljudje v molitvi še bolj goreče obračali nanj in izprosili čudež.«

K snemanju filma so novomeško škofijo spodbudili tudi romarji, ki prihajajo v kapelo z njegovimi relikvijami na Zaplazu in bi radi še pobliže spoznali mučenčevo zgodbo, in pa, kot pravi Luzar, veliko zanimanje tujcev. Ne nazadnje je oktobra lani papež Frančišek Grozdeta imenoval za enega od zavetnikov sinode mladih.

