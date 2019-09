Slovenski ornament Jože Karlovšek

15.9.2019 | 15:00

V kolekciji Slovenski ornament Jože Karlovšek je tudi džezva za kavo.

Karlovškova rojstna hiša v Šmarjeti

Karlovškov kip

Dnevnik

Pero

Verižica

Šmarjeta - Iz šmarješke doline izhaja kar nekaj znamenitih rojakov, med njimi tudi Jože Karlovšek (1900-1963), raziskovalec stare slovenske ljudske umetnosti, umetnik, pisec strokovnih knjig in učbenikov, pedagog, gradbenik ter inovator.

Iz dela velikana slovenske narodopisne dediščine izhaja nova blagovna znamka Slovenski ornament Jože Karlovšek, ki jo razvija njegova družina, ki se vseskozi trudi pri ohranjanju spomina na velikega umetnika in raziskovalca. Blagovna znamka je začela nastajati septembra lani in je avtorsko zaščitena. Gre za kolekcijo najrazličnejših izdelkov, ki jih krasi ornament Jožeta Karlovška, skupno vsem izdelkom pa je, da so izdelani v Sloveniji in zelo kvalitetni.

Delovno področje Jožeta Karlovška je bilo sicer gradbeništvo, po duši pa je bil umetnik. Že v mladosti je ga je osvojila ljudska umetnost, ki ji je ostal zvest vse življenje. Njegova velika ljubezen so bili stara podeželska arhitektura, slovenski ornamenti in slovanska mitologija. Ornamente je najprej zbiral, nato pa tudi sam ustvarjal. Z lastno tehniko, ki jo je tudi patentiral, je slikal na les najrazličnejše motive, večinoma prevzete iz slovanske mitologije. Od občudovalca je torej postal raziskovalec in celo ustvarjalec.

Nastajanje kolekcije

Lani so v Mohorjevi družbi izdali dnevnik branja za odrasle ter zvezek z motivom ornamenta Jožeta Karlovška. Podjetje Vivapen iz Celja je izdelalo nalivno pero z enakim ornamentom, kot se je pojavil v dnevniku in zvezku.

Tako se je rodila kolekcija Slovenski ornament Jože Karlovšek. Prihajali so novi izdelki z ornamentom: roler pisalo, kaligrafska peresa, etui za vizitke, Emo lonček z ornamentom, džezva za kavo, čokolada, knjižno kazalo, kozarci z ročno lasersko vgraviranim ornamentom, izdelani v Steklarni Hrastnik ter ročno izdelana voščilnica s kaligrafsko pisavo, ki jo je izdelala kaligrafinja Katarina Rojc. Kolekcijo dopolnjuje bel čipkast prtiček z ornamentom in nakit, ki je nastal v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. Kolekcija Slovenskega etnografskega muzeja, Slovenski ornament – Jože Karlovšek obsega manšetne gumbe, verižice z obeski in uhane različnih oblik.

V razvoju je spominski srebrnik, izdelala ga bo Zlatarna Celje, znova v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. Zlatarna Celje bo proti koncu leta lansirala tudi žensko ročno uro z ornamentom. V Steklarni Hrastnik razvijajo steklenico za vodo. V sodelovanju z domačo slaščičarno iz Celja, se pripravlja darilna kovinska škatla z domačim pecivom. Škatla bo podobna tistim, ki so jih imele gospodinje nekoč v svojih kuhinjah. Kolekcija se dopolnjuje z novimi izdelki, ki jih krasi ornament Jožeta Karlovška, vizija razvoja blagovne znamke pa je ustvariti prepoznano blagovno znamko z velikim naborom izdelkov.

V Šmarjeti so ponosni na pomembnega rojaka, tudi dobitnika Prešernove nagrade in kot pravi župan Marjan Hribar, se bodo trudili, da bodo njegovo dediščino pokazali čim več obiskovalcem in da njegovo ustvarjanje ne bo neznano. Njegovi izdelki iz linije ornamentov prodajajo v šmarješkem TIC-u in na turističnih točkah. Tudi v sklopu ureditve jedra Šmarjete ne bodo pozabili na Karlovška.

Besedilo in fotografije: L. Markelj