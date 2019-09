Trčila kolesar in voznik avta

15.9.2019 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.09 sta v Spodnji Pohanci v občini Brežice trčila osebno vozilo in kolesar. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči Brežice, ki so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

L. M.