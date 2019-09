Ste se že prijavili na dvoboj z »žgečkljivo Dolenjko«?

16.9.2019 | 09:20

28. september je dan, ko se boste lahko skupaj s prijatelji ali sodelavci preizkusili na številnih ovirah Avirateka. Saj veste, »avira« je po dolenjsko poimenovana ovira, tako kot je oblak »ablak«, rjava je »arjava«, vedro je pa »ajmar«. Aviratek so nekateri poimenovali tudi Dolenjskatlon. Gre za mokro, penasto in zabavno premagovanje ovir na 8-kilometrski trasi. In gre tudi za dobrodelnost, saj je Aviratek tradicionalna rekreativno-dobrodelna prireditev, saj vsak udeleženec prispeva del startnine v dobrodelne namene.

Organizator Avirateka, Prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični skupaj z občino Ivančna Gorica prek Zavoda Prijetno domače organizira že sedmi tradicionalni Aviratek. Udeleženci organiziranega teka z ovirami bodo morali na razdalji osmih kilometrov premagati 20 pristnih in hudomušno poimenovanih ovir, postavljenih na poljskih in gozdnih poteh v okolici Šentvida pri Stični. Dogodek je namenjen odraslim in polnoletnim osebam, za najmlajše pa bo organiziran mini aviratek. Dogodek Aviratek združuje druženje, pristno pustolovščino in dobrodelnost.

Povabite svoje prijatelje, sodelavce na teambuilding ali poslovne partnerje na najbolj zabavni septembrski izziv za telo in duha. Skupaj se lahko preizkusite v skupinskem premagovanju ovir in lastnih meja. Psihičnih in fizičnih.

Mini Aviratek

Otroci obožujejo tek in premagovanje različnih ovir. Zato so organizatorji pripravili tudi mini različico. Tako kot bodo najmlajši navijali za vas, boste tudi vi lahko navijali zanje. Začetek mini Avirateka bo predvidoma ob 14:30 uri oz. takoj po končani prireditvi za odrasle. V ciljnem prostoru na travniku bo urejen poligon mini Aviratek za otroke in mladino. Za najmlajše bo organiziran mini Aviratek s tremi prilagojenimi poligoni v dolžini 300 metrov, 600 metrov in 3 kilometre s petimi do dvanajstimi ovirami.

Fotogalerija Aviratek-galerija 1 do Aviratek -galerija 13

Aviratek ni tekmovanje

Organizatorji spodbujajo ekipno sodelovanje in druženje. Časa ne merijo. Lahko si ga vzamete "na počas" in "na peš". Aviratek je primeren rekreacijski dogodek tudi za fizično slabo pripravljene udeležence. Prav tako se ne beležijo uspešno premagane ovire. Mirno lahko kakšno tudi izpustite. Ni treba biti vrhunski športnik, če želite sodelovati na dogodku. Pravzaprav je zasnovan tako, da ga lahko premagate tudi z berglami.

Kaj dobite za plačano startnino?

Pristno dolenjsko pustolovščino pri (nezahtevnem) premagovanju »avir«, topel občutek pri srcu zaradi prispevka k dobrodelnemu namenu, krepko malico in pijačo, majico Aviratek s patentirano »packo«, priznanje za hvaljenje pred vnuki in veliko zanimive pustolovske vsebine za deljenje s svojimi prijatelji, sodelavci ...

Organizatorji so poskrbeli, da bo zabavno tudi po Avirateku. Po zaključku teka in dobrodelne dražbe so namreč pripravili še Oktoberfejs, na katerem se boste ob dobri pijači in jedači zabavali tudi ob ritmih ansamblov Nalet in Nipera.

Aviratek se bo zgodil v deželi Prijetno domače

Nekako na pol poti med Ljubljano in Novim mestom, obdana z mehkimi dolenjskimi griči, odeta v preproge zelenih travnikov in gozdov, zavita v skrivnostno prepletanje preteklosti s prihodnostjo, leži občina Ivančna Gorica. Pod sloganom Prijetno domače – občina Ivančna Gorica vas bo pričakalo občinsko središče Ivančna Gorica in vas na sobotni tržnici povabilo tudi k spoznavanju okoliških krajevnih središč. Muljave, kjer stoji znamenita rojstna domačija pisatelja Josipa Jurčiča, mesta Višnja Gora s srednjeveškim jedrom pod budnim očesom Starega gradu ali Stične, kjer si od naglice sodobnega sveta lahko odpočijete duha med belimi menihi v starodavnem cistercijanskim samostanu.

Prijave na tek s premagovanjem zanimivih ovir lahko udeleženci opravijo na spletni strani www.aviratek.si.

Oglasno sporočilo

Galerija