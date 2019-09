Danes brez elektrike

16.9.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO.

ENadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKENBERK, na izvodu MUHABRAN;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE PRI JAGODNIKU na izvodu LEVO PROTI JAGODNIKU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu Tajner.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Jugorje;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA1.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KODELJEV HRIB 1970.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Slogonsko izvod Zevnik med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Žadovinek hlevi in Črpališče Brege med 7. in 10. uro, Kostanjevica obrtna cona med 7.30 in 8.30 uro ter med 13. in 14. uro, Spodnji Grič zaklonišče med 10.30 in 12.30 uro ter Raceland med 13. in 15. uro.

M. K.