Evropski teden mobilnosti s številnimi dogodki

16.9.2019 | 08:20

Evropski teden mobilnosti bodo zaključili v petek z Dnevom brez avtomobila na Glavnem trgu. Na fotografiji utrinek iz šreteklih let. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Danes se Začenja evropski teden mobilnosti, ki spodbuja uvedbo trajnostnih prometnih ukrepov. Z različnimi dogodki bo v projektu tokrat sodelovalo rekordnih 78 slovenskih občin. Rdeča nit letošnjega tedna mobilnosti je Gremo peš!, ob čemer so različne organizacije izpostavile prednosti hoje. Tudi novomeška občina v tem tednu vabi na številne izobraževalne, športne in družbeno zanimive aktivnosti z namenom spodbujanja spremembe mobilnostih navad, uvedbe in promocije trajnostnih prometnih ukrepov. Številna prizadevanja na tem področju sicer potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je ravno v času ETM, ki se bo zaključil s petkovim Dnevom brez avtomobila na Glavnem trgu, so sporočili iz novomeškega rotovža.

Kot smo že poročali, novomeška občina z namenom spodbujanja trajnostnih prometnih ukrepov tudi letos septembra v sklopu ETM tradicionalno omogoča brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi na vseh linijah. »Ves mesec so na Turistično informacijskem centru Novo mesto na Glavnem trgu na voljo tudi kolesa za brezplačno izposojo. Občane tudi spodbuja in vabi k uporabi vse bolj priljubljenega sistema za izposojo koles GoNm, ki ga je letos razširila z devetimi novimi postajami in petinštiridesetimi električnimi kolesi. Ker želi občina k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujati že najmlajše, bo septembra po novomeških osnovnih šolah potekala predstavitev koles GoNm. Kolesa bodo spoznali tudi starejši, ki se bodo na voden kolesarski izlet po okolici Novega mesta odpravili v sredo, 18. septembra, ob 9. uri,« so nanizali.

Gremo peš po Novem mestu

Da bi spodbudili hojo pri vseh generacijah bo v organizaciji Pohodniškega društva Novo mesto, v četrtek ob 17. uri pohod po Novem mestu s štartom in ciljem na Glavnem trgu, na katerega vabijo tako otroke kot starejše.

Z začetkom ETM se bo tradicionalno nadaljeval tudi projekt organiziranega pešačenja v šolo Pešbus, ki v Novem mestu poteka že tretje leto zapored in velja za enega najuspešnejših v Sloveniji. Več kot 140 novomeški otrok je v spremstvu staršev in prostovoljcev Društva za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) pešačilo že maja, v času tega tedna pa se projekt nadaljuje na osnovnih šolah Grm, Drska in Otočec. Dogajanje bo dopolnil tudi regijski posvet »S hojo do zdravja«, kjer bo občina predstavila aktivnosti na tem področju, vrhunec dogajajo pa bo v petek, 20. septembra, ko bo na Glavnem trgu potekal dogodek Dan brez avtomobila.

Dan brez avtomobila

Vsakoletni dogodek je v Novem mestu zelo dobro obiskan, predvsem se ga udeležijo vrtičkarji, šolarji, dijaki, ki se preizkusijo na številnih animacijskih napravah, izobraževalnih delavnicah in ostalih družbeno zanimivih aktivnostih.

V sodelovanju s številnimi društvi in organizacijami tudi letos pripravljamo pester program dogajanja za vse generacije, so med drugim dodali na občini.

Podrobnejši program letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v MO Novo mesto je v priponki.

M. Ž.