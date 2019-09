Ste kandidat za Smeška ali Kiska?

16.9.2019 | 11:30

Utrinek iz enega od dogodkov lankoletnega Evropskega tedna mobilnosti. (Foto: Občina Sevnica, arhiv DL)

Sevnica - Med občinami, ki se pridružujejo 18. Evropskemu tednu mobilnosti, je tudi Sevnica. V duh letošnjega slogana »Gremo peš!« bodo hojo kot učinkovito sredstvo za premagovanje krajših razdalj namesto vožnje z avtomobilom promovirali dogodki, ki se bodo zvrstili od danes pa vse do nedelje, 22. septembra.

»Društvo Šola zdravja – skupina Sevnica bo vsako jutro ob 7.30 od ponedeljka do petka organiziralo jutranjo vadbo na prostem – vaje 1000 gibov na več lokacijah. Zdravstveni dom Sevnica in Center za krepitev zdravja bosta v več krajih po sevniški občini vsako jutro organizirala delavnico pravilne hoje Hodimo za zdravje. Organizirana sta tudi dva pohoda ter kolesarski dogodek »S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic«, občina Sevnica v sodelovanju s Knjižnico Sevnica pa v četrtek prireja Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje,« na nanizali na občini.

Otroci sevniških vrtcev bodo v sklopu dogodkov tedna mobilnosti v spremstvu vzgojiteljev in redarjev izvedli jubilejno, že 10. akcijo »Smeško-Kisko«, s katero bodo ocenjevali ustreznost uporabe parkirnih mest na javnih parkiriščih v občini Sevnica. S »Smeškom« bodo nagradili voznike, ki parkirajo pravilno in zgledno ter tako omogočajo nemoten prehod pešcev, s »Kiskom« pa bodo prijazno opozorili tiste voznike, ki z nepravilnim parkiranjem ovirajo prehod pešcev in s tem ogrožajo njihovo varnost, so dodali.

