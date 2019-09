Trimo in Riko na polno

16.9.2019 | 10:20

Trimo je po dveh krogih skupaj s Celjem in Ribnico na vrhu prvenstvene lestvice. (Foto: I. Vidmar)

Trebnje - Po drugem krogu državnega prvenstva v rokometu so v prvi ligi NLB na vrhu tri moštva s popolnim izkupičkom. Poleg vnovič prvih favoritov za nov naslov državnega prvaka Celja Pivovarne Laško se s tem dosežkom lahko pohvalita trebanjski Trimo in Riko Ribnica. Trebanjci so po zmagi nad Ormožem v prvem krogu v soboto zmagali tudi v Slovenj Gradcu, Ribničani so doma ugnali Maribor, ki je prvenstvo začel z visokimi ambicijami, a je po porazu z Novomeščani v prvem in Rikom Ribnico v drugem še brez točke. Vsekakor pa si zmage v drugem krogu niso obetali Dobovčani, ki so že sredi minulega tedna gostovali v Celju. Podobno velja tudi za Novomeščane, ki so tokrat gostovali v Velenju.

Po tretjem krogu pa vsaj ena od omenjenih ekip ne bo imela več popolnega izkupička, saj se bosta v petek ob 19. uri v Trebnjem pomerila domači Trimo in Riko Ribnica. Glede na ambicije so Ribničani sicer Favoriti, a tudi prenovljeno moštvo Trima ni brez možnosti, saj je v naletu, vsekakor pa je pričakovati dobro in izenačeno tekmo ter trd boj za vsako žogo. V Dobovi bo v soboto obračun sredine lestvice med Dobovčani in Ormožani, v Novo mesto pa bo že v petek prišel v goste Koper.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 4, 2. Riko Ribnica 4, 3. Trimo Trebnje 4, 4. Urbanscape Loka 3, 5. Gorenje Velenje 2, 6. Jeruzalem Ormož 2, 7. Krka 2, 8. Dobova 2, 9. Koper 1, 10. Slovenj Gradec 0, 11. Maribor Branik 0, 12. Butan Plini Izola 0.

Izidi:

Slovenj Gradec : Trimo Trebnje 25:26 (11:14)

Slovenj Gradec: Cvetko 3, Gledža 6, Bulović, Banfro, An. Jankovski 6, Pajt 5, Kresnik, Šiljeg, Lesjak 1, Jagodič 2, Veršovnik, Tahnik, Štumpfl 2, Al. Jankovski, Ošlovnik, Soldo.

Trimo: Rašo, Vidovič 5, Udovič 2, Didovič, Seferović, Dobovičnik 1, Tomić, Hamidović 5, Kotar 1, Kmet, Sašek, Šešić 2, Redek, Brana, Grbić, Horžen, Cirar 10.

Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 5 (4), Trimo Trebnje 6 (5).

Izključitve: Slovenj Gradec 8, Trimo Trebnje 6 minut.

Riko Ribnica : Maribor Branik 28:26 (18:13)

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 3, Horvat 7, Vujačić 6, Žagar 2, Knavs 2, Ranisavljević, Pahulje, Lešek, B. Nosan 1, Klarič, Cimerman 1, Pucelj 5, Tomšič 1, M. Nosan, Šolaja.

Maribor Branik: Kljun 2, Planinšek 1, Zugan 1, Kocjančič, Sok 1, Hočevar, Jerenec 6, Miličević 7 (6), Velkavrh 2, Ranevski 1, Budja 1, Jerebie 3, Ferjan, Sivka 1.

Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (2), Maribor Branik 7 (6).

Izključitve: Riko Ribnica 8, Maribor Branik 2 minuti.

Gorenje Velenje : Krka 32:25 (15:12)

Gorenje Velenje: Taletović 1, Husejnović, Celminš 2, Mazej 3, Tajnik, Matanović 1, Levc, Šol 3, Starc, Miklavčič 1, Drobež, Verdinek 4 (3), M. Kavčič 8, A. Kavčič 6, Okleščen.

Krka: Avsec, Pršina, Hvastija, Irman 3, Jakše 2, Gorela 2, Klemenčič, Rašo, Batagelj 4, Brajer, Kukman 5 (5), Windischer 2, Matko, Kete 7, Urbič.

Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (3), Krka 5 (5).

Izključitve: Gorenje Velenje 14, Krka 10 minut.

Celje Pivovarna Laško : Dobova 35:21 (14:9)

Celje Pivovarna Laško: Vujovič obrambi, Ferlin, Cvetko, Razgor 3, Marguč 4 (1), Šarac 2, Grošelj 1, Poteko, Žabič, Silva 5, Kodrin 5, Horžen 4, Grebenc 1, Makuc 3, Leban 4 (3), Novak 3 (1).

Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 1, Dular, Gerjovič, Markušić 5 (1), Kovacs 2, Jezernik, Humek, Bura 2, Jazbec, Lončar 3, Krnc, Kunst 2, Florjančič 3 (1), Sintič 3 (1).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 8, Dobova 6 minut.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 5 (5), Dobova 4 (3).

I. V.