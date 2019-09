Krkašice začele z zmago

16.9.2019 | 13:45

Rokometašice Krke so tako kot lani tudi letos sezono začele s tekmo proti Celjankam. (Foto: I. Vidmar)

Stopiče - Rokometašice novomeške Krke so dobro začele novo sezono v prvi ženski rokometni ligi. Potem ko so v minuli sezoni osvojile končno četrto mesto, so se zdaj v prvem krogu tako kot lani doma pomerile s svojimi prvimi zasledovalkami, rokometašicami celjske ekipe Z'dežele in jih premagale z 20:16 (10:8). Gostje so na začetku povedle z 1:0, kar je bilo njihovo edino vodstvo na tekmi, do konkretnejšega vodstva s štirimi zadetki pa so Novomeščanke prišle šele ob koncu srečanja.

Zadetke za Krko so dosegle Hotko 5, Leški 4, Novak 2, Radojčič 2, Petkovič 2, Kramar 2, Vončina 1, Geč 1.

V drugem krogu se bodo novomeške rokometašice na svojem igrišču pomerile z novincem v prvi ligi, Litijo.

I. V.