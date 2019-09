Sejmiščni prostor bodo preuredili

16.9.2019 | 18:30

Predstavitev, kako bo izgledal sejmiščni prostor v bodoče.

V obstoječem objektu poteka gostinska dejavnost, katere ponudnik je podjetje Iskra Pio. Letos so uredili tudi sanitarije z novim montažnim objektom. V načrtu je rušitev in nato novogradnja.

Gašper Bregar

Šentjernej - Prihodnost šentjernejskega sejma, ki ga vsako drugo in četrto soboto v mesecu prirejajo že mnoga leta, je dlje časa vprašljiva. V Šentjerneju želijo ohraniti večstoletno tradicijo šentjernejskega sejma, ki ga vsako drugo in četrto soboto v mesecu prirejajo že mnoga leta, a obisk je že nekaj časa slab.

Povprečno je zdaj na sejmu med 25 in 30 sejmarjev. Bolje zasedeni in obiskani so seveda tematski sejmi, ko organizatorji ponudijo še kmetijsko tehniko, ko pripravijo lovski sejem, prikaz delovnih sposobnosti konj, Jernejev sejem … A v občini niso vrgli puške v koruzo in se skupaj z upravljavcem sejma, to je javno podjetje Ekološka družba Šentjernej (EDŠ), trudijo za spremembe.

»V ta namen smo naročili idejno zasnovo ureditve prostora (IDZ) kot celote. Vsebine se bodo v prihodnje nekoliko spremenile. Poleg klasičnega sejma, kjer se sedaj na stojnicah prodajajo oblačila, obutev, kmetijska orodja in naprave, suhomesnati in mlečni izdelki, suha roba, bi z rekonstrukcijo prostora ponudili nove vsebine. Ob izdelavi IDZ smo mislili na vse starostne skupine prebivalstva. Zasnova prostora zajema nov sodoben večnamenski objekt, rekreacijski park z sprehajalno potjo, otroškimi igrali in tlačno stezo. Na ta način bi prostor živel tudi med tednom,« pravi Gašper Bregar, direktor JP EDŠ in dodaja, da živinski sejem ostaja.

V prihodnjem obdobju občina tako načrtuje sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje sejmišča z možnostjo gradnje centra za zaščito in reševanje - obstoječ načrt je namreč nekoliko omejujoč za ostale dejavnosti. Stavbo, kjer zdaj poteka gostinska dejavnost za potrebe sejma, bodo porušili, v načrtu je novogradnja.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

