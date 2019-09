Katera bo najbolj kulturna šola 2019?

16.9.2019 | 14:05

Plaketo za najbolj kulturno šolo leta 2018 je prevzela ravnateljica OŠ Mokronog Zvonimira Kostrevc. (Foto: Tamino Ptelinšek / STA, arhiv DL)

Mokronog - V Mokronogu bodo v petek razglasili najbolj kulturno šolo leta 2019. Gostiteljstvo zaključne prireditve projekta Kulturna šola je Dolenjski prinesla Osnovna šola Mokronog, ki si je laskavi naziv najbolj kulturne šole prislužila v lanskem letu. Med enajstimi nominirankami so kar štiri z našega konca države, to so: OŠ Grm iz Novega mesta, OŠ Boštanja, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentruperta in OŠ Vinica.

Organizator omenjenega projekta Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) bo podelil tudi posebna priznanja v kategorijah velika, srednje velika in mala oz. podružnična šola ter posebna priznanja za izjemne dosežke na različnih področjih kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja, in sicer zborovske glasbe, gledališke, lutkovne, folklorne in likovne dejavnosti, varovanja kulturne dediščine, kulturne vzgoje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter na področju spodbujanja izobraževanja mentorjev za kulturna in umetniška področja.

Za najvišja priznanja se, kot so sporočili iz JSKD, letos poleg že omenjenih štirih šol potegujejo še: OŠ Angela Besednjaka Maribor, OŠ Košana, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Vransko-Tabor, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in Dom Antona Skale Maribor.

Mokronog bo na dan zaključne prireditve že od jutra dihal s kulturo. Gostiteljica osnovna šola Mokronog in JSKD kot organizator projekta sta pripravila pester program delavnic v dopoldanskem času za učence in mentorje osnovnih šol, na zaključno prireditev pa so vabljeni tudi ravnatelji in župani občin nominiranih šol.

S projektom Kulturna šola si JSKD prizadeva predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse, so navedli v sporočilu za javnost. Dodali so, da želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in hkrati priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbiranja med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi.

M. Ž.