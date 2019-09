Dopoldne padel kolesar, proti večeru motorist

16.9.2019 | 12:35

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so včeraj dopoldne pod drobnogled vzeli prometno nesrečo v Zgornji Pohanci. Povzročil jo je 60-letni kolesar, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 43-letni voznik. Kolesarju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nekaj pred 19. uro pa se je zgodila prometna nesreča pri Petrovi vasi, kjer je padel motorist. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 73-letni motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, zapeljal s ceste in pade. Motorist, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,33 miligramov alkohola, se v nesreči ni poškodoval.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa v naselju Brezje so policisti včeraj ustavili voznika kombiniranega vozila Renault master in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Oviral postopek in grozil policistu

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v petek okoli 14. ure pri Dolah ustavljali voznika kombiniranega vozila znamke Mercedes vito, brez registrskih oznak. Voznik, za katerega so policisti kasneje ugotovili, da gre za 25-letnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozilo ustavil in pobegnil s kraja. Neregistrirano in poškodovano vozilo so policisti zasegli. Med postopkom pa je 28-letni moški vpil, policiste žalil in jim grozil z napadom z lopato. Dejanje so mu preprečili in vzpostavili javni red in mir.

28-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zoper 25-letnega voznika pa bodo na sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

Ob kolesi in živila

V Cerovecu pri Črešnjevcu je med 2. in 13. septembrom nekdo vlomil v počitniško hišo ter ukradel dve kolesi in živila. Škode je za okoli 2000 evrov.

Vzemirjal ljudi s predvajanjem glasne glasbe

Novomeške policiste so v soboboto zvečer obvestili, da v okolici Novega mesta nekdo s predvajanjem glasne glasbe moti javni red in mir ter vznemirja ljudi. Na kraju so izsledili 36-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola. Tudi po njihovem prihodu se ni pomiril, nadaljeval je s kršitvijo in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli 41 tujcev

Od petka do danes so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Globoko, Jablance, Stara vas, Gabrje pri Dobovi, Drežnik, Bukošek, Podgračeno, Žužemberk, Bistrica in Rigonce izsledili in prijeli 41 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policijski postopki s 17 državljani Bangladeša, 11 državljani Afganistana, petimi državljani Iraka, tremi državljani Alžirije, dvema državljanoma Albanije in po enim državljanom Maroka, Palestine in Sirije še niso zaključeni.

M. Ž.