FOTO: Praznik suhega sadja

16.9.2019 | 15:00

V Gradežu je bilo včeraj pestro in zabavno. (Foto: M. G.)

Gradež - Tretja nedelja v septembru je že vrsto let praznični dan v vasi Gradež nad Turjakom. Tamkajšnje društvo za ohranjanje dediščine je pripravilo že 14. turistično etnološki dogodek, s katerim častijo staro ekološko sušilnico sadja, iz katere se na tradicionalen način že 82 let vali dim bukovih drv.

Ob ogledu in prikazu sušenja v dvanajstih lesah, ki je najbolj pritegnilo obiskovalce, je bil dan zapolnjen tudi z drugimi vsebinami. Zjutraj so se pohodniki odpravili na pot po Trubarjevi rojstni fari, po prihodu pa so skupaj z množico obiskovalcev spoznali še dediščinsko zapuščino vasi. Kulturni program so zapolnile gradeške Suhe Češplje, pevsko inštrumentalna skupina, ki se je tako po 14. letih poslovila z nastopi, in Krheljčki, vaški otroci, ki so prvič prepeval in igrali, folklorna skupina Grmada in oktet Zvon.

Na nedeljskem srečanju je dišalo tudi po gastronomskih dobrotah, predvsem štrukljih, ki so jih že drugič kuhali v okviru meddržavnega projekta Uživajmo tradicijo. Zavod Parnas iz Velikih Lašč je partner v tem projektu, tokrat pa je dogodek pripravil s sloganom Gremo na štruklje.

M. Glavonjić

Galerija