Z Griča v svet po veslaške medalje

16.9.2019 | 19:30

Maj in Vid Oštrbenk z medaljami s svetovnega prvenstva v Banja Luki. (Foto: I. Vidmar)

Čatež - Za bratoma Oštrbenk, osemnajstletnim Vidom in leto mlajšim Majem, je imenitna sezona. Mlada čateška veslača na divjih vodah sta na letošnjih svetovnih prvenstvih za mladince in mlajše člane osvojila skupno osem medalj, sedem na prvenstvu v spustu in sprintu v Banja Luki in eno v Krakovu, kjer je bilo prvenstvo v slalomu.

Starejši, Vid, je v Banja Luki osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v sprintu v kajaku ter temu dodal zlato kot član ekipe v disciplin 3 X K1 v sprintu med mlajšimi člani. Skupaj z bratom Majem je osvojil srebro med mladinci med dvojci v kanuju v sprintu ter tretje mesto v ekipni disciplini 3 X C2 v sprintu med mlajšimi člani. Mlajši, Maj, je poleg omenjene srebrne medalje, ki jo je osvojil skupaj z bratom, okoli vratu obesil še tri bronaste medalje, ki jih je skupaj s slovensko ekipo osvojil v disciplinah 3 X C1 med mladinci v sprint in spustu ter 3 X C2 med mlajšimi člani v sprintu, kjer je prav tako v čolnu sedel skupaj s starejšim bratom. Temu gre prišteti še Vidov bron med mladinci na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah Krakovu.

Oba sta letos uspešno nastopala tudi na tekmah evropskega pokala, kjer je Maj v kanuju zmagal na tekmi v Osilnici in osvojil prvo mesto tudi v skupnem vrstnem redu. Vid je v Osilnici zmagal med kajakaši in bil poleg tega drugi v skupnem vrstnem redu evropskega pokala v slalomu. Maj je osvojil naslov mladinskega državnega prvaka v kanuju v sprintu, Vid pa je bil najboljši v državi med mladinci tako v sprintu kot v klasičnem spustu.

Veslanje na divjih vodah imata Vid in Maj tako rekoč v genih. S tem čudovitim športom se je namreč ukvarjal tudi njun oče Mitja, ki je tudi njun trener. Veslal je v kanuju pri četeškem klubu oziroma športnem društvu Razlag, ob koncu dijaških let prišel celo na prag državne reprezentance, a mu je uvrstitev vanjo preprečil počen čoln, temu pa so sledili odhod v vojsko, študij in družina, a na divjo vodo ni pozabil. Leta 2000 so najeli in kasneje odkupili travnik ob reki Krki v Velikih Malencah, kjer so začeli urejati športnorekreativni center Grič. Tam sta Vid in Maj naredila prve zavesljaje in tam naredita tudi veliko večino treningov. Za bolj divjo vodo se morajo odpeljati v Ljubljano na tako imenovano tacensko progo na Brodu. Obljube, ki so jih čateški veslači dobili pred gradnjo brežiške hidroelektrarne, kjer naj bi zrasla tudi umetna kajakaška proga, namreč še niso izpolnjene. V klubu, ki se je pred leti iz Razlag preimenoval v Kajak kanu klub Čatež, v katerem poleg Vida in Maja vadi še nekaj nadarjenih mladih veslačev, med katerimi gre posebej omeniti tudi Najo Pinterič, ki konstantno osvaja naslove državne prvakinje v mlajših kategorijah, bi si želeli, da bi se obljuba po ureditvi steze uresničila čim prej, a trenutno ne kaže najbolje.

Tako Vid, ki ga ob koncu šolskega leta čaka matura na novomeški gimnaziji, kot tudi Maj, ki se na novomeškem Šolskem centru uči za mizarja, imata v veslanju še precej načrtov, Vid razmišlja tudi o vpisu na Fakulteto za šport, s čimer bi se športu zapisal za vse življenje.

I. Vidmar