Topliškim lokostrelcem dva naslova

17.9.2019 | 08:00

Dolenjske Toplice - Člani lokostrelskega kluba Dolenjske Toplice so minulo soboto tekmovali na državnem prvenstvu v disciplini 3D v Šujici pri Ljubljani. Na zelo razgibani progi na kateri je bilo postavljenih 24 tarč sta Ula Kastelec med deklicami in Matevž Zamida med dečki osvojila aslov državnega prvaka. Anja Ljubi je bila druga in Tija Vovko tretja med deklicami, Maruša Honigman pa je bila tretja med kadetinjami v disciplini goli lok. Rebeka Černe je med deklicami zasedla šesto mesto, trener Bojan Brulc pa je bil med veterani deseti.