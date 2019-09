V gozdu gorela podrast

Včeraj ob 17.57 uri je v naselju Bukošek, v smeri Dobrave, občina Brežice, v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Bukošek so s pomočjo naprtnjač in požarnimi metlami pogasili. Gorelo je na površini okoli dvesto kvadratnih metrov.

Davi ob 2.22 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili.

Včeraj ob 6.01 so v naselju Breg pri Ribnici na Dolenjskem, občina Ribnica, gasilci PGD Dolenji Lazi nudili pomoč pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila NMP Ribnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO, na izvodu Romi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 7.30 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Stara vas Bizeljsko in Dramlja med 6. in 7. uro, na območju TP Bojsno, Župelevec, Bojsno šola, Spodnje Bojsno, Slopno in Veseli vrh med 6. in 9. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Polšca izvod smerTerpinc med 8. in 12. uro, na območju TP Kostanjevica bencinski servis med 10. in 10.30 uro ter med 13.30 in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zajčja gora izvod Šeško med 8. in 14. uro.

