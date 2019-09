Začeli graditi vodovod Pobrežje

17.9.2019 | 12:30

Slika je ilustrativna. (Foto: R. N., arhiv DL)

Črnomlej - V črnomaljski občini so začeli graditi vodovod za naselje Pobrežje, ki je predviden od konca naselja Purga do gradu Pobrežje ter do pristave ob reki Kolpi v skupni dolžini enega kilometra.

Dela po gradbeni pogodbi izvaja Javno podjetje Komunala Črnomelj, podizvajalec zemeljskih in gradbenih del je podjetje Teleg-M iz Ljubljane, nadzor pa bo opravljalo Markus Marko Stopar s.p, so sporočili iz kabineta župana. Vsa dela bodo predvidoma zaključena v novembru.

V času gradnje bo prišlo do motenj v prometu in uporabi zemljišč, zato na črnomaljski občini vse prizadete naprošajo za potrpežljivost. »Skupaj se bomo trudili, da bo ovir čim manj. O posameznih zaporah cest bo izvajalec objavil obvestila posebej tri dni pred postavitvijo zapore,« so dodali.

M. Ž.