Muljavski gasilci z novim sodobnim gasilskim domom

17.9.2019 | 11:30

Nov gasilski dom so gradili v letih od 2015 do 2019. (Foto: G. Stopar)

Sobotna slovesnost se je začela z veliko gasilsko parado.

V notranjosti sta župan Dušan Strnad in predsednica gradbenega odbora Anica Bregar simbolično odkrila spominsko tablo v znak zahvale vsem, ki so sodelovali pri izgradnji doma.

Muljava - Prostovoljno gasilsko društvo Muljava ima nov sodoben gasilski dom. Slovesnost od uradnem odprtju velike pridobitve je bila v soboto, poleg številnih gasilcev in gasilk sta se jo udeležila tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, so sporočili iz ivanške občine.

V nagovoru zbranim je predsednik društva Milan Bregar orisal zgodovino društva, ki letos obeležuje 95-letnico delovanja, in predstavil dolgoletno željo muljavskih gasilcev po izgradnji doma. Kot je povedal se jim je cilj uresničil že leta 2013 z nakupom ustreznega zemljišča. Ob koncu leta 2014 so pridobili gradbeno dovoljenje in takoj v začetku naslednjega leta začeli s prvimi zemeljskimi deli.

»Naj povem, da gre tu največja zasluga predsednici gradbenega odbora Anici Bregar, ki je bila v vseh teh letih z dušo in telesom predana gradnji doma. Uspelo nam je tudi s premišljeno porabo finančnih sredstev. Skupnih znesek presega 350.000 evrov. To je seveda ogromen znesek za društvo in nam ne bi uspelo brez krajank in krajanov, članic in članov društva, podjetij, Občine Ivančna Gorica in Gasilske zveze Ivančna Gorica. Opravljenih pa je bilo preko 12.000 prostovoljnih ur«, je ponosno povedal Bregar.

Prisotne so nagovorili še predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, predsednik GZS Janko Cerkvenik, predsednik regijskega sveta regija Ljubljana II Uroš Gačnik, predsednik KS Muljava Janez Drobnič in domači župan Dušan Strnad. Govorci so še posebej izrazili čestitke ob zadanemu cilju izgradnje gasilskega doma. Seveda pa brez številnih dobrotnikov in donatorjev ter nenazadnje brez pomoči članov PGD Muljava in domačinov gradnja ne bi uspela.

Ob tej priložnosti so podelili društvene zahvale in plakete botrom slovesnosti, priznanja Gasilske zveze Ivančna Gorica I. stopnje ter gasilska odlikovanja GZS I., II. in III. stopnje. Najvišje odlikovanje I. stopnje sta prejela Milan Bregar in Albin Špendal.

Načrtov za dvestočlansko društvo tudi v prihodnje ne zmanjka. Ob prihajajočem praznovanju 100. obletnice delovanja, poglede usmerjajo v posodobitev voznega parka, so na občini med drugim navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: G. Stopar

