Škocjanska lekarna bo kot nova

17.9.2019 | 19:00

Lekarno Škocjan Dolenjske lekarne zagnano prenavljajo. Dela bodo končana do 15. oktobra.

Škocjan - Lekarno Škocjan, ki predstavlja eno od poslovnih enot Dolenjskih lekarn iz Novega mesta, bodo v teh jesenskih dneh dobro prenovili.

Kot pove direktorica Dolenjskih lekarn mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., so se za prenovo notranjosti odločili tako zaradi slabe funkcionalnosti obstoječih prostorov kot tudi zaradi drugačnega načina dela in večjih zalog zdravil in drugih izdelkov za varovanje zdravja in nego. »Pridobitev za paciente bo večji prostor za paciente, ter intimen svetovalni kotiček, za zaposlene pa bolj funkcionalni in svetlejši prostori,« pravi direktorica. Zamenjali bodo vse inštalacije ter nabavili novo lekarniško opremo in pohištvo, ki predstavljata tudi največji strošek, saj morata zadostiti standardom v lekarniški dejavnosti. Vrednost investicije je 175 tisoč evrov, vse stroške prenove pa krijejo Dolenjske lekarne iz sredstev, rezerviranih za investicije.

Obnovitvena dela bodo predvidoma trajala pet tednov, kar pomeni, da bo zaključek okrog 15. oktobra. V tem času lekarna deluje na nadomestni lokaciji Škocjan 31, to je v nekdanjih prostorih poslovalnice NLB.

Prenovljene lekarne se Škocjančani veselijo, saj občina že 22 let dobro sodelujejo z Dolenjskimi lekarnami, pove župan Jože Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj