Somi zaplavali v galerijo

17.9.2019 | 10:15

Klubski rekorder v številu potopov je Milan Modic, ki je v četrt stoletja opravil več kot 2200 potopov in na enem od njih ujel v fotografski objektiv tudi tegale soma. (Foto: Dominik Kušljan)

Novo mesto - Podvodni fotografi Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto razstavljajo v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine. Klub vsako leto izvede natečaj za najboljšo podvodno fotografijo, prejeta dela pa razstavi v enem od razstavišč. Tema letošnjega natečaja je bila reka Krka, ki se je izkazala, tudi če jo pogledamo pod njeno gladino, za zeleno lepotico, polno presenečenj. Kot manekeni se fotografskemu objektivu nastavljajo brkati somi in vitke ščuke.

Po razstavljenih posnetkih sodeč je Krka kot bogat akvarij, a v praksi je drugače. Da potapljač pride do takega posnetka, mora opraviti številne potope in potrpežljivo čakati srečanje z običajno precej plahimi prebivalci podvodnega sveta in na priložnost za dober posnetek. Razstava bo odprta do 27. septembra.

I. V.

Galerija