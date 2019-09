Zelena doživetja Posavja

17.9.2019 | 15:30

Zelena doživetja Posavja so na današnji konferenci, ki jo je gostila Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, predstavili (z leve) Goran Milovanović, Mojca Pernovšek, Miran Stanko, Dubravka Kalin, Ksenja Kragl, Janja Jordan in Franjo Debelak. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Partnerji projekta Zelena doživetja Posavja so na današnji konferenci za novinarje predstavili delo v zadnjem obdobju in pridobitve projekta.

Poročali so vodja projekta Janja Jordan, krški župan Miran Stanko, v. d. direktorja Kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče Dubravka Kalin, direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Mojca Pernovšek, župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki Goran Milovanović in projektni vodja na Centru za podjetništvo in turizem Krško Ksenja Kragl.

Kot so poudarili, so v okviru tega projekta, s katerim nadgrajujejo turistično znamko Posavje polno doživetij, predvsem urejali vsak na svojem območju mestna jedra. Pri tem so med drugim ozelenili posamezne dele mesta, okrasili nekatere izstopajoče objekte in postavili igrala. S takimi ureditvami se vključujejo v aktualno dogajanje, za katero je značilno, kot so menili, nekako množično ponujanje in iskanje doživetij, predvsem zelenih doživetij.

M. L.